- Marele creator de moda Hubert de Givenchy a murit la varsta de 91 de ani. Conform apropiatilor designerul a murit in somn.Hubert de Givench s-a remarcat de-a lungul vietii pentru lansarea casei de moda cu acelasi nume si mai ales pentru costumele legendare create pentru actrita Audrey Hepburn.

- A devenit deja o tradiție sa auzim despre o petrecere bomba dupa seara Oscarurilor data de un nume important din industrie. De aceasta data Madonna a fost gazda iar invitații au fost nume mari. La petrecere au aparut și Cardi B și Kim Kardashian, care impreuna cu Madonna au oferit probabil fotografia…

- A luat o pauza muzicala și s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe viața ei personala și bunastarea ei mentala. Duminica, insa, a decis ca e timpul pentru o prima apariție oficiala dupa perioada de șase luni pe care și-a petrecut-o in tacere. Mac Miller și Ariana Grande la petrecerea…

- Dupa Premiile Oscar, o mulțime de vedete au organizat petreceri pentru a se distra alaturi de prietenii lor, iar printre invitații de seama s-au numarat și caștigatorii mult ravnitelor statuete aurii. Madonna nu a ratat acest an, așa ca after party-ul organizat de ea i-a reunit pe mai mulți actori cunoscuți,…

- A uimit pe toata lumea cu anunțul ei ca a devenit mama dupa ce s-a ascuns pe tot parcursul sarcinii. Kylie Jenner distribuia pe 1 februarie un video in care iși documenta evoluția sarcinii, momentele importante din cele 9 luni in care a fost gravida cu primul copil și, desigur, primele secvențe cu…

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- Madonna a spus ca unul dintre copiii sai adoptivi, David Banda este ”viitorul președinte al Malawi”, intr-o postare facuta pe Twitter cu ocazia ”Zilei Președinților”. Pe contul sau de Twitter, cantareața americana car eare șase copii, dintre care patru adoptați din Malawi, a postat o fotografie in care…

- Una dintre cele mai celebre cantarețe de muzica pop din SUA a reușit sa scandalizeze din nou, fanii acesteia fiind șocați. Madonna a publicat pe contrul ei de Instagram o fotografie in care este de...

- Supriza de proportii pentru Francisca! Iubitul s-a pregatit ca la carte si a dat-o pe spate, chiar de Valentine's Day! Si se pare ca i-a cam iesit pasenta, caci vedeta a avut o reactie absolut fabuloasa.

- Adelina Pestrițu a participat recent la New York Fashion Week, unde a mers la invitația celebrului creator de moda Philipp Plein. Pe langa show-urile de moda, Adelina Pestrițu a luat parte și la o cina exclusivista, organizata chiar in casa lui Philipp Plein, unde l-a cunoscut și pe confidentul lui…

- V-ați pregatit pentru Valentine’s Day 2018? Pe langa cadourile pe care le alegeți cu grija pentru jumatațile voastre, trebuie sa va gandiți din timp și la cele mai frumoase ținute care sa va puna in valoare și care sa va asigure o apariție de excepție pe 14 februarie. Nu puteți da greș daca alegeți…

- O adevarata aparitie, Kim Kardashian lasa impresia ca nimeni nu a vazut-o vreodata nearanjata sau nu a luat-o pe nepregatite, cand vine vorba de iesiri in public si intalniri cu fotografii. Ba chiar se spune despre ea ca are multe parti ale corpului imbunatatie din punct de vedere estetic, Paparazzii…

- Nu trece zi fara ca una din surorile Kardashian sa nu fie pe primele pagini ale tabloidelor. Daca acum au ajuns un fenomen mondial, numele lor este pe diferite produse de machiaj, haine si tot felul de accesorii. Dar oare care a fost primul job al lui Kim Kardashian?

- Ce filme poti urmari de Valentine’s Day pe Netflix Daca esti abonat Nexflix stii ca ai la dispozitie mii de filme si seriale celebre, subtitrate in limba romana, pe care le poti urmari oricand. Pe Netflix gasesti inclusiv filme clasice, care au facut istorie, si multe optiuni in functie de genul pe…

- Și-ar fi imaginat cineva ca o femeie precum Kim Kardashian va deveni un model de copiat? Ei bine, ea a evoluat spectaculos, de la protagonista unui sex-tape, la soția lui Kanye West și diva din propriul show, Keeping Up with the Kardashians, transformandu-se intr-un reper de stil. Imaginea brandului…

- Tiffany, mama a doi copii, a reusit sa isi transforme viata si silueta intr-un mod incredibil dupa ce a slabit 30 de kilograme pe parcursul unui an, fara sa urmeze o dieta si fara sa faca foarte mult sport.

- Ciprian Marica a participat la evenimentul "Campionii din Oțel", care s-a desfașurat ieri, la Galați. Turneul, la care au mai participat echipele Old Boys de la Rapid, Steaua, Oțelul, Selecționata Artiștilor și cea a Jurnaliștilor, a marcat și retragerea din activitate a lui Daniel Florea. Chiar daca…

- Madonna stie sa aprinda imaginatia barbatilor, chiar si la 59 de ani. Cantareata de peste Ocean a postat pe Instagram o fotografie care i-a socat pe fani.Cu toate ca nu mai are de mult 20 de ani,...

- Cele mai frumoase rochii de mireasa couture, prezentate la Paris! Nunta se apropie si iti doresti o rochie de mireasa cu totul speciala? Ce ai zice de un model Haute Couture al unei mari case de moda? La Paris au fost prezentate cele mai noi colectii de rochii de mireasa Couture create de designerii…

- Simona Munteanu, o polițista cu origini romanești a scandalizat Marea Britanie cu comportamentul ei agresiv și nepoliticos și a pierdut un proces in care iși acuza un superior de discriminare rasiala, scrie Daily Mail. Un tribunal pentru ocuparea forței de munca din Marea Britanie a decis ca plasarea…

- Kim Kardashian si-a numit fetita dupa un oras din America! Iata cum o va boteza! Kim Kardashian si Kanye West au ales si de aceasta data un nume mai putin utilizat pentru cel de-al treilea copil. Cei doi soti au ales ca fetita lor, adusa pe lume saptamana aceasta de o mama surogat, sa poarte numele…

- Refuza vehement sa ne-o arate, dar macar ne spun cum o cheama. Cuplul Kardashian-West a anunțat recent numele ales pentru al treilea copil al lor, o fetița nascuta pe 15 ianuarie de o mama surogat. Fetiția va purta numele….Chicago. O va chema Chicago West și va fi alintata Chi. Kim și Kanye adauga astfel…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Rapperul Kanye West i-a oferit de Craciun sotiei sale, Kim Kardashian, actiuni la unele dintre cele mai de succes companii, precum Netflix, Amazon, Apple, Adidas si The Walt Disney Company, cu o valoare de peste 250.000 de dolari, potrivit hollywoodreporter.com.

- O jucarie Disney, casti Apple, carduri cadou Netflix si Amazon si sosete Adidas dar si actiuni la celebrele branduri in valoare de 200.000 de dolari sunt cadourile de Craciun pe care rapperul american Kanye West le-a cumparat pentru sotia sa, Kim Kardashian, potrivit nme.com."Printre cadourile…

- 70 de femei celebre din Moldova au participat la o sedinta foto neobișnuita menita sa promoveze brandul autohton Din Inima. Pozele au fost facute la Muzeul Național de Arta, unde s-au amenajat trei platouri de filmare.

- Asociația Multiculturala „Visions of Dreams” organizeaza in data de 21 decembrie 2017, incepand cu ora 19, la Teatrul Municipal Traian Grozavescu Lugoj, un concert extraordinar de muzica gospel, cu artistul american Dean Bowman, Roxana Olsanschi, Corul ”Visions Of Dreams” și Canaan Land Band.…

- Una dintre cele mai versatile piese vestimentare, ce exista fara doar și poate in garderoba oricarei femei, este rochia neagra. Cele care nu dețin inca una care sa le satisfaca preferințele pot oricand face o investiție in acest sens, fiind recomandata pentru ca este rochia ce se poate purta in marea…

- Testamentul lui Audrey Hepburn a fost facut public la 24 de ani dupa decesul acesteia survenit in 1993 in urma unei lupte cu cancerul. Unul dintre cei doi copii ai celebrei actrițe Audrey Hepburn a facut public testamentul mamei sale, decedate in 1993, in urma unui proces cu fundația caritabila inființata…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac va avea ca tema, anul acesta, promovarea muzicii, iar in camere turistii ii vor gasi, sculptati in gheata, pe Madonna, Prince, Elvis Presley sau Corina Chiriac. Hotelul, a carui constructie nu s-a finalizat,...

- Celebra catedrala Sagrada Familia Gaudi a fost reprodusa din gheața intr-o peștera din Slovacia. Sculptorii au lucrat cateva saptamani, dar rezultatul este unul de-a dreptul spectculos. Catedrala de gheața de la Hrebienok este acum o parte a sezonului de iarna din High Tatras. A durat cateva saptamani…