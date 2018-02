Stiri pe aceeasi tema

- De la Bruxelles, Iohannis transmite ca legile justiției sunt „intangibile”. Cu alte cuvinte, nici cu o floare nu poți sa le atingi. Juncker incearca sa-i cante in struna, afirmand insa ca ar trebui totuși schimbate, daca au fost atinse. Adica sa nu ramana așa cum le-a schimbat parlamentul, pentru ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose. "Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...)…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Victor Ponta, care a vorbit in numele grupului parlamentarilor neafiliati politic, a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD si i-a urat Vioricai Dancila sa aiba succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier. ”Dupa momentul de stand-up la care…

- Liderul URMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni ca parlamentarii minoritatii maghiare vor vota in favoarea investirii Guvernului Viorica Dancila, argumentand ca nu exista alte variante si "ar fi greu de argumentat de ce nu am vota si a treia oara" programul de guvernare, in conditiile in care UDMR a votat…

- Viorel Ilie s-a nascut la 19 martie 1965 si a mai ocupat de doua ori postul de ministru pentru relatia cu Parlamentul in guvernul Grindeanu, dar si in guvernul Tudose. Este senator din partea ALDE si a ocupat functia de primar al municipiului Moinesti din judetul Bacau timp de opt ani, din 2008…

- Doua dintre numele aparute pe lista guvernului erau, aparent, de neconceput pentru a face parte dintr-un guvern condus, practic, de Dragnea. Eugen Orlando Teodorovici pare sa fie candidatul pentru Ministerul de Finanțe. Acesta este cunoscut drept un oponent constant al lui Dragnea, iar pe…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Deputy Victor Ponta announced on Sunday the decision to vote in Parliament 'against' the investiture of the new government, headed by Viorica Dancila. "I voted for the Grindeanu government, for the Tudose government I stopped voting (...), now I will vote 'against' with all my conviction,"…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca prin schimbarea a doi premieri intr-un an, PSD dovedeste ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru propriile interese politice. “Prin schimbarea a doi premieri intr-un an, pe motiv de insubordonare politica fata de Liviu Dragnea, PSD dovedeste ca nu…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea Vioricai Dancila ca premier al României este rezultatul unui șir de eșecuri în PSD. „Nu cred ca poate fi pusa la îndoiala competența doamnei Dancila, nu este rezultatul unei greșeli personale. A ajuns…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea doamnei Viorica Dancila ca premier al Romaniei este rezultatul unui șir de eșecuri ale PSD, dupa un an de guvernare, și ca apariția unei relații conflictuale intre premier și șeful de partid nu depinde de vreo "manifestare razboinica"…

- La capatul unei zile de intalniri cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila (54 de ani). Ea este al treilea premier desemnat de la alegerile din iarna lui 2016 incoace, dupa ce PSD si-a devorat propriile guverne – guvernul Grindeanu, demis prin…

- Emil Boc si-a scos din dulap haina de politician: "Parlamentarii nu vor semna propria lor condamnare la moarte" Primarul Emil Boc a vorbit miercuri la Realitatea FM Cluj si despre criza politica actuala, iscata dupa demiterea de catre PSD a celui de-al doilea premier in mai putin de un an. Prezent…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca formatiunea pe care o conduce va astepta decizia sefului statului in privinta Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier. "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem…

- Traian Basescu a postat pe contul personal de Facebook un mesaj adresat președintelui Klaus Iohannis, ca reacție a propunerii Vioricai Dancila în funcția de premier al României. ”Jucati, Domnule Presedinte ! Cred ca merita. Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana…

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- Schimbarea premierilor de catre PSD este aspru criticata de consilierul local PNL Lucian Riviș-Tipei. „Guvernarea PSD se dovedește a fi nu doar deplorabila pentru romani, ci și un pericol real pentru relațiile politico-diplomatice ale Romaniei cu restul statelor. Nicicand in istoria Romaniei nu s-a…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comparat pe Viorica Dancila cu pavianul cu mantie. ”Încep sa ma gândesc ca Susanica Gâdea (n.r. sau Suzana Gâdea, membra marcanta a regimului ceaușist) sau Maria Bobu (n.r. fosta soție a lui Emil Bobu)…

- Partidul Social Democrat a castigat experienta in demiterea propriilor guverne, dupa cum o demonstreaza comparatia intre sfarsitul cabinetului Grindeanu si cel al cabinetului Tudose. De aceasta data, problema a fost rezolvata fara utilizarea motiunii de cenzura. Victima a fost tacuta pe durata procedurii…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post de mana…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a facut unele declarații la finalul ședinței CExN al PSD, unde a fost propusa pentru functia premier. ”Daca colegii au avut încredere în mine, trebuie sa nu-i dezamagesc”, a spus Viorica Dancila. Întrebata…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat la propunerea de premier anunțata de PSD. Liderul PMP susține ca social democrații au cautat o persoana aservita lui Liviu Dragnea și il indeamna pe președintele Iohannis sa acționeze și sa se implice in jocul politic. Fostul președinte Traian Basescu a…

- Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși puna oamenii in poziții cheie…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa amenințarile PSD la adresa lui Klaus Iohannis cu suspendarea. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca și-ar dori ca Iohannis „sa le dea una peste bot” și ii cere președintelui sa le transmita cum ar putea PNL sa-l ajute sa faca asta.„Cum…

- Radu Tudor a vorbit despre scandalul de pe scena politica din România. Jurnalistul spune ca exista riscul ca PSD sa „își rastoarne și al treilea prim-ministru”. „Ieri a fost o zi plina, am avut parte de cele mai nefericite decizii și momente politice dupa decembrie…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, in urma unui vot ilegitim si iresponsabil, apreciind ca Liviu Dragnea, "doar o umbra a lui Dady", a reusit sa obtina o noua majoritate in CEx prin oamenii care conduc interimar…

- Numarul 1 in cadrul Partidului Social Democrat da de inteles ca s-a lecuit in a face propuneri pentru sefia Guvernului, dupa experientele cu Grindeanu si Tudose, cei doi premieri PSD care au parasit fotoliul de la Palatul Victoria la doar cateva luni de la investire. La finele celor cinci ore ale sedintei…

- Mesajul Gabrielei Firea pentru președinte și premier a fost postat de aceasta pe contul de socializare. Primarul Capitalei a vorbit despre tensiunile politice din aceasta perioada. „In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie imparțite asumat ca in familia de acasa. Cu sinceritate și ganduri bune.…

- Postata in urma cu cateva minute, poziția Gabrielei Firea pare sa sugereze ca in PSD se contureaza o a treia tabara, profitand de disputa intre premier și președintele partidului. Astfel, o parte a liderilor PSD ar putea incerca sa preia controlul partidului, menținandu-i pe poziții șubrede atat…

- *Conflictul dintre clanul Brailenilor și cel al Teleormanenilor capata aspecte atat de nebanuite, incat lingaii din presa și de pe la televiziuni sunt buleversați, saracii, și nici nu mai știu pe cine trebuie sa linga. Daca in cazul lui Grindeanu le-a fost ușor și n-au avut decat o clipa de ezitare,…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, luni, referindu-se la situatia din PSD, ca a vazut de atatea ori acest "film", incat simte "doar mahnire si dezamagire". "Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu a vazut l guvernele Ponta, Ciolos, Grindeanu si Tudose o preocupare reala in privinta intrarii Romaniei in zona euro. Chiar si asa, seful statului considera ca este mai probabil sa trecem la moneda europeana decat sa intram in Schengen.Intrebat in cadrul…

- Precizarea vine dupa ce, luni, la sediul Primariei Capitalei a avut loc o intalnire intre reprezentantii transportatorilor si edilul Bucurestiului. In urma acesteia, Municipalitatea a anuntat ca va impune un nou regulament de functionare a taximetristilor. „Prin noul regulament, vor fi interzise…

- Presedintele Iohannis sesizeaza CCR privind nesuspendarea funcționarilor publici trimisi in judecata Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul…

- NEWS ALERT Protest la Cluj: Suntem cu ochii pe voi. Tur de centru Sute de clujeni protesteaza duminica prin centrul Clujului. UPDATE 20.00 Protestarii trec acum prin partea de nord a Pieței Unirii, dupa ce au plecat în marș pe Bulevardul Eroilor, prin Piața Avram Iancu și au revenit pe lânga…

- Sociologul Alfred Bulai a afirmat, pentru DCNews, ca ”Scenariile sunt posibile, dar au mari riscuri. In primul rand, cel de imagine. PSD, la un moment dat, nu se mai poate victimiza, nu mai poate da vina pe servicii, pe statul paralel, oricat ține lumea cu victima, la un moment dat o parasește,…

- Fostul premier Victor Ponta reactioneaza virulent dupa publicarea stenogramelor din PSD. STENOGRAMELE - AICI "Ne-am intors cu 6 luni in urma fara sa intelegem ca problema este in alta parte-dupa Grindeanu, Ponta, Teodorovici, Ivan acum a venit randul lui Tudose sa fie "securist, tradator, om al Sistemului,…

- Fostul premier Victor Ponta scrie pe pagina sa de Facebook ca, dupa episodul Grindeanu, "a venit rândul lui Tudose sa fie 'securist, tradator, om al Sistemului' doar pentru ca își permite sa nu susțina aberatiile penal-paranoice ale 'Cuplului

- "Eu nu cred ca domnul Ponta va vota impotriva Guvernului. Atunci cand a incercat sa-l ajute pe premierul Grindeanu, unul dintre motivele pentru care i s-a alaturat avea sens și anume: 'Eu nu pot vota impotriva unui guvern PSD'. Pai, acum la patru luni la distanța, voteaza impotriva unui guvern PSD?"…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, la Radio Timișoara Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, în studioul Radio Timișoara. Foto: Radio Timișoara Excelența sa Hans Klemm, Ambasadorul SUA în România, a fost astazi în studioul Radio Timișoara. Felicia Ristea…

- Tudose se teme de protestele de strada ale sindicatelor și de transformarea lui intr-un nou Grindeanu, sau mai rau, intr-un nou Boc. Dragnea se teme de picajul liber al PSD in sondaje și de pierderea conducerii partidului, daca promisiunile cu maririle de salarii și pensii din programul de guvernare…

- Disperați ca nu mai au nici macar de unde sa fure ei pentru ei, daramite de unde sa mai plateasca pensii și salarii pentru alții, bandiții lui Terente se pregatesc sa dea maine un mare jaf armat, la buzunarele tuturor romanilor. Deși nu prea e de acord cu acțiunea, pentru ca el prefera sa atace, […]