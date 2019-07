Giuseppe Conte despre Liga Nordului şi fondurile ruseşti Giuseppe Conte se prezinta în Senat pentru a furniza informații cu privire la cazul fondurilor rusești catre Liga, spune ca îi pasa de rolul Parlamentului, precizeaza ca nu a "primit informații de la ministrul competent" (Salvini, ed.), explica faptul ca în delegația italiana din Rusia, împreuna cu Salvini se afla si Savoini, însa subliniaza ca momentan, nu exista elemente care sa stirbeasca încrederea în ministrul de interne, potrivit Il Messaggero, citat de Rador.

În momentul în care Conte si-a început discursul, senatorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți lideri europeni l-au felicitat marți pe Boris Johnson, dupa ce acesta a fost ales în funcția de președinte al Partidului Conservator și în cea de premier al Marii Britanii, potrivit Mediafax care citeaza Euronews. Ursula von der Leyen, care va prelua președinția Comisiei…

- Un colaborator apropiat al vicepremierului Matteo Salvini a fost audiat luni de procurori in legatura cu un presupus plan de finantare din partea Rusiei pentru Liga, partidul de extrema-dreapta al omului forte din guvernul italian, relateaza AFP potrivit Agerpres. Gianluca Savoini, care a fost…

- O inregistrare publicata de BuzzFeed News arata un consilier al liderului partidului, Matteo Salvini, intr-o discutie care are ca scop obtinerea unor fonduri rusesti din industria petroliera pentru Liga Nordului. Si L'Espresso a relatat pe acest subiect in februarie anul acesta. Intalnirea ar fi avut…

- 'Am depus deja plangere in trecut (impotriva celor care m-au acuzat ca am primit finantari din Rusia), o voi face astazi, maine si poimaine: nu am luat niciodata o rubla, un euro, un dolar sau un litru de vodca ca finantare din Rusia', a subliniat Salvini intr-un comunicat. Site-ul american…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata. Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. El a mai…

- Franta este pregatita sa primeasca zece din cei 40 de migranti debarcati de Sea-Watch 3, nava inchiriata de o organizatie caritabila germana, in noaptea de vineri spre sambata in portul italian Lampedusa, a anuntat Ministerul de Interne de la Paris, transmite AFP, titrat de Agerpres. ‘Franta este pregatita…

- ”Am hotarat sa intru in portul Lampedusa. Stiu ce risc, dar cei 42 de naufragiati de la bord sunt epuizati. Ii duc la loc sigur”, a anuntat pe Twitter tanara femeie capitan a navei germane, Carola Rackete, lansand astfel o confruntare cu Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, de extrema dreapta.