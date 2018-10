In judetul Giurgiu a fost confirmat inca un focar de pesta porcina africana la Calugareni, numarul localitatilor in care a fost depistat respectivul virus ajungand astfel la 5, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului, Alina Mateciuc.



"In seara zilei de vineri au sosit buletinele de analiza care au confirmat un focar de pesta porcina intr-o gospodarie la Calugareni, acesta fiind primul caz inregistrat in aceasta localitate", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Giurgiu.



De asemenea, Alina Mateciuc a precizat…