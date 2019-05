Giurgiu: Unul bărbații decedaţi în accidentul de la Milcovăţu nu a putut fi identificat "Un tanar de 27 de ani, din comuna Crevenicu, judetul Teleorman, in timp ce conducea un autoturism in care se mai aflau patru persoane, intr-o curba, la intrarea in localitatea Milcovatu, judetul Giurgiu, a pierdut controlul asupra autoturismului si s-a rasturnat in afara partii carosabile, izbindu-se de un stalp de electricitate. In urma evenimentului a rezultat decesul a trei tineri, unul neidentificat si la aceasta ora, nu avea documente de identitate asupra lui, iar ceilalti doi, de 24, respectiv 27 de ani, din comuna Crevenicu, judetul Teleorman. Printre cei decedati se afla si soferul",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in județul Girugiu. Trei tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs duminica, pe DN6, in localitatea Milcovațu, din județul Giurgiu. Cei trei tineri care se aflau in mașina care s-a lovit de stalp și care au murit in…

- Un grav accident rutier s-a inregistrat duminica pe DN 61, la Milcovatu, acolo unde un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat intr-un stalp de electricitate. Trei dintre ocupantii masnii au fost gasiti morti de echipajele de descarcerare, ceilalti doi fiind grav raniti. Una din victimele…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 și 30 de ani au murit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe DN 6, in localitatea Milcovațu din județul Giurgiu, conform știripesurse.ro. Potrivit primelor date, accidentul s-a produs in jurul…

- In urma ploilor abundente și vantului puternic din cursul zilei de ieri și din timpul nopții, au fost inregistrate efecte de vreme rea in 25 de localitați din 11 județe (Argeș, Bistrița-Nasaud, Gorj, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Prahova, Mureș, Suceava, Teleorman și Valcea) și municipiul București. Pompierii…

- ANM a emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana duminica. Meteorologii anunța ca in Capitala vor fi inregistrate averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperaturile vor fi, insa, ridicate in aceste zile urmand ca mercurul din termometre sa urce pana la 26 de grade…

- Polițiștii aradeni au emis, la sfarșitul saptamanii trecute, trei ordine de protecție provizorii in comuna Vladimirescu și in satele Cuvin și Vanatori. La Vladimirescu, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu, pe o perioada de 5 zile, pe numele unui barbat de 45 de ani, din aceeași comuna,…

- Mitingul PNL la Alexandria s-a incheiat cu un marș pe strazile orașului/ Rareș Bogdan: “De aici, de la Teleorman, Romania se va trezi! ” in Eveniment / on 20/04/2019 at 15:04 / Aproape 4.000 de liberali din Teleorman și nu numai s-au adunat, sambata, pe o proprietate privata din Alexandria, la cel…

- Credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte si se pregatesc sa-l intampine, duminica, pe Cristos cel Inviat. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, in dimineata zilei de joi, in Catedrala Sf. Iosif, arhiepiscopul mitropolit…