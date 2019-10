Stiri pe aceeasi tema

- Silvicultorii care patruleaza prin padure sunt singuri si lipsiti de aparare, astfel ca ei ar trebui sa plece in echipa sau sa isi informeze colegii despre locurile unde se deplaseaza, a declarat marti directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, la mitingul…

- Violeta Stoica Pesta africana care a ucis porcii prahovenilor din mai multe localitați ale județului Prahova, aflate in jumatatea de sud a teritoriului, a lasat fara suine zeci de gospodarii, dar au fost inregistrate și opt cazuri la mistreți, pe fonduri de vanatoare situate aproximativ in aceeași zona.…

- "Raman active focarele de pesta porcina africana din exploatatiile non-profesionale din localitatile: Bercu Nou - 2, Porumbesti - 9, Mesteacan - 3, Sarauad - 6, Tasnad - 2, Santau - 1. Dintre cei 248 de porci domestici afectati de boala, 19 capete au murit, iar 229 au fost ucisi in focar. Din cei…

- Seful Directiei Silvice Arad, Teodor Tigan, a declarat ca singura solutie pentru oprirea raspandirii virusului pestei porcine africane este sacrificarea tuturor mistretilor din zona Sanpetru German. „Solutia este una singura, adica eliminarea tuturor porcilor mistreti de pe raza fondului de vanatoare.…

- Autoritatile dambovitene au raportat astazi descoperirea unor noi focare de pesta porcina africana la o ferma de porci si o gospodarie din Racari dar si intr-o gospodarie din Potlogi Peste 1700 de porci din ferma de la Racari vor fi ucisi in cursul zilei de sambata, 27 iulie 2019. Am discutat…

- Centrul de Cultura si Arta al Judetului (CCAJ) Salaj invita iubitorii de folclor la cea de a 44-a editie a Festivalul internațional de folclor ”Ecouri meseșene”. Festivalul va avea loc in perioada 26-28 iulie la Zalau, in cadrul Zileleor Zalaului si aduna peste 1.000 de partcipanti. Dupa cum a explicat…

- Aproximativ 120 de porci dinlocalitațile, Singureni, Stejaru si Cranguri vor fi sacrificați, marti, 16 iulie, prin ordin al prefectului judetului Giurgiu, dupa ce au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana. „Saptamana trecuta au fost ucisi 100 de porci in localitatea Pietrisu ca masura…

- Mai multe focare de pesta porcina au fost descoperite in județul Prahova, iar ieri au fost uciși 41 de porci in tot județul. Primul focar a fost depistat, in urma cu doua zile, in localitatea Poienarii Rali, a notat ziarulincomod.ro. In dupa amiaza zilei de 11.07.2019 (joi), au mai fost confirmate,…