Stiri pe aceeasi tema

- Timpul de asteptare al autoturismelor care ies din tara prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse este de 70 de minute, din cauza unor lucrari pe care autoritatile bulgare le efectueaza in aceasta perioada la terasamentul caii ferate de pe Podul Prietenia.

- Timpul de asteptare al autoturismelor care ies din tara prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse este de 70 de minute, din cauza unor lucrari pe care autoritatile bulgare le efectueaza in aceasta perioada la terasamentul caii ferate de pe Podul Prietenia. "In aceasta perioada, autoritatile…

- Punctul de frontiera Giurgiu-Ruse este foarte aglomerat luni la pranz, la ieșirea din Romania inregistrandu-se coloane lungi de mașini. Coloanele mari de autoturisme ocupa toate cele patru benzi disponibile pe sensul de ieșire din Romania spre Bulgaria, iar Compania Romana de Administrare a Infrastructurii…

- Traficul este ingreunat, luni, la iesirea din tara prin Vama Giurgiu, din cauza numarului mare de masini si a faptului ca autoritatile de frontiera bulgare nu au capacitatea adaptata unui volum mare de autovehicule, anunta CNAIR. Compania precizeaza ca lucreaza pe patru benzi si ar mai putea deschide…

- Tirurile care asteapta iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ doi kilometri pe drumul national, circulatia fiind dirijata de politisti rutieri la sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Giurgiu. "S-au format cozi spre…

- Daca litoralul românesc nu îți inspira încredere, iar destinațiile clasice pentru vacanța de vara precum Bulgaria, Turcia sau Grecia nu te mai atrag, atunci poți petrece sejurul în marile orașe, precum Moscova, Praga sau Porto.

- Timpul de asteptare al camioanelor la iesirea din tara spre Bulgaria prin PTF Giurgiu-Ruse este de circa 30 de minute, potrivit reprezentantilor ITPF Giurgiu. 'E vara, schimburile comerciale sunt mai intense, este afluxul mare de camioane cu marfa care merg spre Bulgaria, Grecia, Turcia, partea bulgara…

- Romania este mentionata in raport ca tara aflata pe ''ruta balcanica'' in traficul heroinei, precum si in randul statelor care au inregistrat tendinte ascendente in prevalenta consumului de canabis din ultimul an in randul adultilor tineri. Nivelul precedent privind captura de cocaina, care dateaza…