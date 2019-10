Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit peste 2.600 de articole textile și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc si un cetatean roman au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 48 de ore, polițiștii de frontiera…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism, 1.660 pachete cu țigari si 4.8 kilograme de tutun, fara documente legale, pe care un cetațean britanic a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 17.09.2019, in jurul orei 11.40, la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 900 de articole textile și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc și un cetațean bulgar au incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 04.09.2019, polițiștii de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un camion aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, inscripționate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data…

- Aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, in valoare de 2,4 milioane de euro, ascunse intr-un camion ce transporta servetele din Turcia catre Romania, au fost confiscate de politistii de frontiera giurgiuveni. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, la…

- Trei cetateni romani sunt cercetati pentru tainuire dupa ce au incercat sa scoata din tara prin PTF Giurgiu-Ruse doua autoturisme marca Tesla si unul marca Land Rover, in valoare totala de 178 de mii de euro, care erau cautate de autoritatile din Norvegia, respectiv Marea Britanie. "La Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat doi cetateni romani care incercau sa scoata din tara doua autoturisme marca Tesla, in valoare de 90.000 de euro, respectiv 70.000 de euro, cautate de autoritatile din Norvegia, precum si un autoturism marca Land…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care transporta pe o autoutilitara un autoturism Audi A6, aflat in atentia autoritatilor engleze. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…