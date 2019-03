Un minor de 16 ani si alte cinci persoane cu varste cuprinse intre 18 si 46 de ani din localitatea Bolintin Vale au fost retinute in urma scandalului ce a avut loc in localitate intre doua familii care s-au lovit reciproc cu bate si cu un topor, trei persoane fiind ranite, a informat, vineri, IPJ Giurgiu.



"In continuarea cercetarilor privind infractiunea de tentativa de omor din ziua de 20 martie din orasul Bolintin Vale, procurorul de caz a dispus retinerea a sase barbati cu varste cuprinse intre 16 si 46 de ani, unul pentru tentativa de omor, cinci pentru incaierare, iar sub control…