Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia se desfasoara cu restrictii pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, pe ambele sensuri de mers, din cauza lucrarilor de reabilitare la covorul asfaltic, atat de catre partea romana, cat si de partea bulgara, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu (ITPF) Giurgiu. Aceasta…

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, in urma unui accident in care au fost implicate o autoutilitara si un autocamion, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, in localitatea Sambata de Jos,…

- Cea de-a III-a ediție de la Iași a Festivalul Iei – RomanIA Autentica, organizata duminica, 23 iunie, in Piața Palatului Culturii și pe pietonalul Ștefan cel Mare, va genera o serie de restricții de circulație. Astfel, circulația rutiera va fi restricționata / inchisa, in funcție de necesitați, intre…

- Astfel, circulatia rutiera va fi restrictionata / inchisa, in functie de necesitati, intre liniile de tramvai si strada Anastasie Panu, de vineri, 21 iunie, pana marti, 25 iunie, ora 24.00, in vederea montarii, respectiv demontarii scenotehnicii necesare pentru spectacolul folcloric. Circulatia rutiera…

- Circulatia pe ambele sensuri pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti este blocata si a fost solicitat elicopterul SMURD, in urma impactului intre doua TIR-uri, o persoana fiind incarcerata, potrivit Agerpres. "Echipaje de la punctul de lucru Calugareni si de la Detasamentul Giurgiu intervin pe DN 5, in dreptul…

- Incepand de astazi, 18 iunie, Compania Apa Brașov demareaza lucrari de modernizare a rețelelor de apa, fapt ce va impune restricții de circulație, timp de aproape o luna de zile, pe strazile Avram Iancu și Alexandru Ioan Cuza. Mai mult, circulația va fi blocata mai multe zile in zona menționata. „In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Hateg ndash; Simeria, la kilometrul 204 100 de metri, in zona localitatii Batiz judetul Hunedoara , a avut loc o coliziune intre doua autotrenuri unul gol si unul incarcat cu cherestea .In urma impactului, unul…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 25 Galati – Tecuci, la kilometrul 53, in zona localitatii Independenta (judetul Galati), a avut loc (in jurul orei 17.05) un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. In urma impactului, o persoana a decedat,…