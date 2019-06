Stiri pe aceeasi tema

- Fosta brutarie din localitatea Malu va fi transformata, printr-un proiect european in valoare de 4,25 de milioane de lei, in primul centru integrat de servicii sociale pentru persoane varstnice din judetul Giurgiu. "Printr-un proiect cu finantare europeana, in localitatea Malu va fi infiintat primul…

- Printr-un proiect cu finantare europeana, in localitatea Malu va fi infiintat primul centru integrat de servicii sociale pentru persoane varstnice din judetul Giurgiu. Acest centru va oferi servicii sociale persoanelor varstnice din localitatea Malu si localitatile limitrofe- Slobozia, Vedea si Gaujani,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a carei scop principal este de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati, precum si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie…

- Se dezvolta serviciile sociale destinate persoanelor varstnice din Cugir Prima zi de primavara a inseamnat un nou inceput in ceea ce privește suportul pe care Primaria Cugir il va oferi persoanelor varstnice din localitate, aflate in situații vulnerabile. In data de 1 martie, la sediul ADR Centru, am…

- Si in acest an, membrii Grupului Sufletisti in UK si Europa au organizat o actiune caritabila in beneficiul copiilor aflati in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu. Astfel, joi, 25 aprilie 2019, 45 copii aflati in plasament la casele de tip familial Soarele…

- O femeie de 75 de ani a murit joi dupa-amiaza, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, in timp ce astepta sa fie evaluata pentru prima data de catre comisia de specialitate in vederea incadrarii in grad de handicap.

- In perioada urmatoare comuna Balești va beneficia de un centru social de zi și de unitate de ingrijire la domiciliu, dupa ce recent a fost semnat contractul de finanțare prin Programul Opreațional Regional 2014-2020. Locația centrului va fi in satul Cornești. Cel putin 200 de persoane varstnice…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj a finalizat Iicentierea tuturor serviciilor sociale din subordinea sa. Recent, a fost obtinuta licenta de functionare pentru serviciul social Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de ...