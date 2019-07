Giurgiu: Poliţiştii locali se deplasează la intervenţii cu mijloacele de transport în comun Politistii locali din municipiul Giurgiu patruleaza pedestru si se deplaseaza la interventii cu mijloace de transport in comun, dupa ce, printr-o decizie judecatoreasca, a fost pus sechestru pe masinile de interventii si poprire pe conturi.



"In urma unei reorganizari a activitatii in cadrul Politiei Locale Giurgiu, un numar de 15 agenti de politie au fost dati afara in anul 2017, ei au contestat decizia in instanta, au castigat, iar noi trebuie sa le platim drepturile salariale din anul 2017 si pana in 2018, cand au fost reangajati. Deoarece nu am putut face plata integral a drepturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

