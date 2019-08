Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un camion aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, inscripționate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un camion aproximativ 40.000 de flacoane cu parfum, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetatean turc a incercat sa le introduca ilegal in tara.…

- "La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara calatorind ca pasager intr-un microbuz condus de un cetatean polonez un barbat care a prezentat la controlul de frontiera un pasaport eliberat de autoritatile din Polonia. Procedand la verificarea documentelor de calatorie,…

- 223 de genti contrafacute sub denumirea unor marci internationale introduse in tara de un turist ce se intorcea din Turcia, au fost confiscate de Politistii din Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Vama Veche, miercuri, 17 iulie. Politistii din cadrul PTF Vama Veche, judetul Constanta, in timp ce…

- Trei irakieni cu varste cuprinse intre 19 si 26 de ani au fost depistati vineri la PTF Giurgiu in timp ce incercau sa intre in Romania ascunsi intr-un camion incarcat cu baloti de ata din Turcia pentru Ucraina, potrivit agerpres.ro."La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit in trei autocare, in compartimentele destinate bagajelor, cantitatea totala de 11.802 articole textile, incaltaminte, parfumuri si marochinarie, susceptibile a fi contrafacute. La cercetari, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au desfasurat actiuni specifice pe linia combaterii traficului cu produse contrafacute, fiind selectate pentru control mai multe mijloace de transport. Cu ocazia verificarilor amanuntite efectuate, politistii de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 1.948 pachete țigari, in valoare de 21.391 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 11.05.2019, in jurul orei 18.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul…