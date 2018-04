Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marti, 3 aprilie 2018, cota fluviului va ajunge la 623 de centimetri la Galati, cu 13 centimetri peste cota de inundatie. Urmeaza o perioada de scadere usoara a nivelului apei (cu circa 12 de centimetri in trei zile), dupa care vor fi fluctuatii de plus/minus 2-4 centimetri la fiecare…

- Dunarea a depașit cota de inundație la Galați. Fluviul a atins, vineri, un nivel de de 602 centimetri, cu 7 centimetri mai mult fata de ziua de joi. Șantierul naval din Galați ar putea fi inundat, așa ca angajații au inceput deja sa puna saci de nisip pentru ca apele sa nu patrunda in halele de montaj.…

- Dunarea a atins cota de inundatie la Braila. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența anunța ca ultimele masuratori anunța atingerea cotei de inundație. La Braila, masuratori fac si cei de la SGA dar si cei de la Administrația Fluviala a Dunarii de Jos. Totodata, la Tulcea, Dunarea…

- Pe masura ce temperaturile incep sa creasca, crește – direct proporțional – și pericolul de inundații la Giurgiu. Hidrologii au emis miercuri noi coduri pentru raurile din județ. Este vorba despre un cod galben pe raurile din bazinul hidrografic Sabar, valabil in perioada 28 martie, ora 12-30 martie,…

- La Braila, Dunarea a atins cota de inundatie de 610 centimetri, cu un debit de 12.410 metri cubi pe secunda. Autoritatile locale au luat masura suprainatarii gurilor de canalizare cu tuburi de ciment umplute cu nisip. Potrivit masuratorilor efectuate de specialistii de la Serviciul de Gospodarire a…

- Dunarea a depasit miercuri, la Braila, cu 3 cm cota de inundatie, situata la 610 cm, potrivit informatiilor furnizate de Administratia Fluviala Dunarea de Jos. Toate sectoarele de dig din judetul Braila se afla in faza a III-a de aparare, cu apa crescuta la mai mult de o treime din inaltimea…

- Dunarea a ajuns, marti, la Galati, la un nivel de 580 de centimetri, cu 20 de centimetri peste cota de atentie, astfel incat apa a invadat unele portiuni de pe Faleza Inferioara. Pompierii din Galati fac verificari la agentii economici pentru respectarea planurilor de interventie in caz de inundatie.…

- Potrivit Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ), cota fluviului a ajuns, marti dimineata (27 martie), la Braila, la 604 centimetri, cu doar 6 centimetri sub cota de inundatie, care ar putea sa fie depasita in cursul zilei de miercuri. La Galati, pana la cota de inundatie mai sunt 20 de centimetri.

- Debitul fluviului a ajuns in acest moment la 11.400 mc/secunda, aproape dublu fata de media anuala, de 6.700 mc/secunda. "Nivelul Dunarii la Galati se apropie de cota de inundatie de 600 centimetri, dar este putin probabil ca acum sa se atinga aceasta cota in conditiile in care nivelul Dunarii…

- Nivelul Dunarii a atins, marti, la Galati, cota de 580 centimetri, cu sapte mai mult decat luni, depasind cu 20 de centimetri cota de atentie, a anuntat seful Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos(AFDJ), Dorian Dumitru. Potrivit acestuia, debitul fluviului a ajuns in acest moment la 11.400 mc/secunda,…

- Nivelul Dunarii a atins, luni, la Galati, cota de 573 centimetri, cu zece centimetri mai mult decat duminica, depasind cu 13 centimetri cota de atentie, a anuntat seful Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati, Dorian Dumitru. Potrivit acestuia, debitul fluviului a ajuns, in acest moment,…

- Riscurile vor crește saptamana viitoare, odata cu incalzirea vremii INHGA a emis o avertizare hidrologica de cod portocaliu pana pe 31 martie pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu, pentru cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie. ”In intervalul 24.03.2018…

- Cel mai recent comunicat de presa al CJSU prezinta situația din județ duminica la ora 14: ”1. Informari/ Avertizari: INHGA a emis Atenționare hidrologica: – COD GALBEN pentru perioada 21.03.2018, ora 15:00 – 31.03.2018, ora 18:00, pe tot sectorul romanesc al Dunarii, aval de S.H.E.N. Porțile de Fier,…

- Institutul National de Hidrologie a emis o avertizare cod portocaliu, valabila pana in data de 31 martie, care vizeaza cresteri importante de debite si posibila depasire a cotelor de aparare, trei judete fiind vizate de posibile...

- Nivelul Dunarii a atins, duminica, la Galati, cota de 563 centimetri, cu opt centimetri mai mult decat sambata, depasind cu trei centimetri cota de atentie, transmite Agerpres. Potrivit sefului Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati, Dorian Dumitru, hidrologii ...

- Cotele apelor Dunarii au ajuns, sambata, in dreptul Portului Giurgiu la 630 de centimetri, cu zece centimetri mai putin fata de cota de inundatie de 640 de centimetri, avand un debit de 12.350 de metri cubi pe secunda, transmite Agerpres. ...

- Nivelul Dunarii a atins, sambata, la Galati, cota de 555 centimetri, in crestere cu 11 centimetri fata de vineri si cu numai cinci centimetri sub cota de atentie de 560 centimetri. Potrivit...

- Nivelul Dunarii a atins, sambata, la Galati, cota de 555 centimetri, in crestere cu 11 centimetri fata de vineri. Nivelul a ajuns cu numai cinci centimetri sub cota de atentie de 560 centimetri, scrie Agerpres. Hidrologii au instituit Cod portocaliu pe Dunare in intervalul 24 martie, ora 06.00 - 31…

- Sudul Romaniei este sub cod portocaliu de ninsoare. O autostrada si 5 drumuri nationale au fost inchise, iar zeci de curse feroviare au fost anulate, iar cele aeriene au intarzieri. De asemenea, institutiile de invatamant din zece judete si-au sistat activitatea.

- Apele Dunarii au depasit, joi, cota de atentie, judetul Giurgiu aflandu-se sub cod portocaliu pentru cresteri ale nivelului fluviului cu posibile depasiri ale cotelor de inundatii, potrivit Capitaniei Portului Giurgiu. Cotele Dunarii, inregistrate joi, in Portul Giurgiu, au ajuns la 589…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala. Ea intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In toata aceasta perioada, va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara. Incepand de…

- Nivelul Dunarii a depasit, marti, cotele de inundatie la Calafat si la Bechet (judetul Dolj), cu 8, respectiv 14 centimetri, in timp ce la Gruia (judetul Mehedinti) a depasit cotele de atentie cu 60 de centimetri.

- Hidrologii au emis, sambata, noi avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 29 de judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din 11 judete, incepand de sambata pana luni, interval in care, din cauza ploilor si topirii zapezii existente inca, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie,…

- Apele Dunarii au depasit, vineri dimineata, cu sase centimetri cota de atentie pe raza orasului Isaccea, potrivit Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ). "Pana in momentul de fata, nu am constatat infiltratii in digul orasului si speram sa nu avem probleme in primavara aceasta",…

- Situatia critica inregistrata in ultimele zile in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii unor inundatii masive din cauza unei viituri pe raul Olt, incepe sa se amelioreze, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius…

- Potrivit ultimelor informații emise de specialiștii ANM, vremea rea vizeaza, in continuare, cele mai multe dintre regiunile țarii, iar codul portocaliu de ger și ninsori ramane valabil pana pe 4 martie.

- In Capitala se circula la ora transmiterii stirii, in conditii de iarna, dar nu sunt blocaje in trafic, existand totusi strazi laturalnice acoperite cu zapada pe care utilajele de deszapezire nu au ajuns inca, precizeaza reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Atentionarea cod portocaliu de frig va intra in vigoare in noaptea de duminicam spre luni, iar Ialomita se afla printre judetele unde valul de ger va aduce temepraturi minime de intre -22 si -12 grade.

- Avertizare cod galben de ger emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o avertizare…

- Meteorologii au emis astazi doua avertizari cod galben si cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, in intervalul 25 februarie ora 03.00 ndash; 01 martie, ora 10.00 va fi cod galben de frig in mai multe judete. Valul de frig va cuprinde treptat toata tara si va fi in intensificare, astfel ca se vor…

- Telekom Romania a inregistrat venituri consolidate pentru T4 2017 de 266,2 milioane euro, in timp ce EBITDA ajustata combinata a fost de 40,8 milioane euro pentru acelasi interval de timp, potrivit datelor companiei. Potrivit comunicatului, veniturile Telekom România Communications au suferit…

- La momentul de fata sunt in vigoare doua atentionari tip nowcasting, prin intermediul carora specialistii anunta ca in orele urmatoare vantul va sufla cu putere, in mai multe zone din tara. Una dintre aceste atentionari, COD PORTOCALIU, ramane in vigoare pana dupa-amiaza, la ora 16, si vizeaza urmatoarele…

- Aproape 4400 de masini noi au fost inregistrate in Moldova anul trecut. Numarul este in usoara scadere fata de 2016, cand au fost inmatriculate 4850 de autovehicule. Ca si anul precedent, cele mai populare au fost automobilele Dacia.

- Invictus Gaming este una dintre cele mai vechi organizații chineze din circuitul profesionist de Dota 2. Este, de asemenea, și una dintre cele mai titrate. Pe de alta parte, dea lungul timpului, a avut un parcurs foarte inconsecvent, mai ales in intervalul 2015-2016, lucru care a coincis cu o politica…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului...

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- In Romania recidiva a scazut, iar penitenciarele reprezinta o problema veche, de sistem, a declarat, duminica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "In Romania recidiva a scazut. De la 46%, acum, am coborat sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este…

- Ce mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor de la New York, la un declin de 18%, la 11.444 dolari pe unitate, cel ,ao redus nivfel de la sfarsitul lunii decembrie, potrivit unui pret compozit calculat de Bloomberg.

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 7,3% in noiembrie 2017, de la 7,4% in luna precedenta si 8,3% in perioada similara din 2016, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Este cel mai redus nivel ...

- Tot mai multi tarani moldoveni renunta sa mai creasca in gospodarii vaci. Doar in ultimul deceniu, numarul bovinelor a scazut in Moldova cu aproximativ 40 la suta si a ajuns la 182 de mii de capete.