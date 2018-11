Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in familia unui important membru PSD. Locuința acestuia a fost sparta de hoți.Locuința din Giurgiu a senatorului Niculae Badalau a fost sparta, in noaptea de vineri spre sambata, de hoți. ”Eram toți acasa, dormeam. Nu i-am prins”, spune Badalau. Senatorul Niculae Badalau a declarat,…

- Un barbat de 38 de ani, din Marginea, a ajuns la penitenciar, dupa ce magistrații de la Judecatoria Radauți l-au condamnat la 1 an și 2 luni de inchisoare cu executare, pentru conducerea unui vehicul cu permisul anulat. Barbatul a fost identificat aseara de polițiști, pe raza localitații de domiciliu.…

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a decedat lovit de un autoturism condus de un sofer in varsta de 64 de ani, preot, care nu a acordat prioritate. S-a intamplat pe DN 41, in localitatea Baneasa din judetul Giurgiu. Purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu, a declarat sambata, pentru…

- La data de 3 octombrie, in jurul orei 01.45, un conducator auto, fiind sub influența alcoolului și avand dreptul de a conduce anulat, a condus autovehiculul pe Calea Moților, inspre Calea Florești, nerespectand semnalele regulamentare de oprire efectuate de catre polițiști, fiind necesara urmarirea…

- Senatorul Niculae Badalau, lider al PSD Giurgiu, spune ca se raliaza declaratiei comune transmise de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, un „demers menit sa salveze partidul intr-un moment dificil“, iar social-democratii sunt datori sa faca „o analiza onesta si deschisa“ a situatiei in…

- Senatorul Niculae Badalau a fost ales joi in functia de presedinte al organizatiei judetene a PSD Giurgiu, cu 329 de voturi ale celor 339 de delegati la Conferinta Judeteana de alegeri, transmite Agerpres.

- Portarul Hugo Lloris, capitanul campioanei mondiale Franta si al echipei Tottenham, a fost amendat cu 50.000 de lire sterline pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. In plus, permisul de conducere al francezului a fost suspendat pe 20 de luni.