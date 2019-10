Giurgiu: Lumina şi culorile toamnei din vecinătatea Dunării, reflectate în şevalet de Nicoleta Racikovski 'M-am nascut la 27 iunie 1947 in Orastie, Hunedoara, fiind al treilea copil al familiei; parintii, refugiati din Basarabia, proveneau din familii mixte, asa ca am crescut cu o bunica nemtoaica, alta grecoaica, un bunic bulgar si altul polonez. Familia a ajuns in Baragan si a cumparat o locuinta la Braila, unde am trait pe bulevardul Karl Marx. Dunarea m-a fascinat mereu, poate de aceea am ajuns ca in urma cu 17 ani sa ma mut in judetul Giurgiu. Aici, din curtea mea de la Gradinari, am asezat pe panza si culorile toamnei, si rasaritul verii si cantecul pasarilor sau nechezatul manjilor', a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

