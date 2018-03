Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de meteorologi privind ninsorile și temperaturile scazute care se vor inregistra in urmatoarele ore a determinat autoritațile sa inchida școlile și gradinițele din mai multe județe.

- Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu (judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu), incepand de joi dimineata pana pe 31...

- In intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15, meteorologii au emis cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei. In perioada menționata, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei…

- Nivelul Dunarii a depasit, marti, cotele de inundatie la Calafat si la Bechet (judetul Dolj), cu 8, respectiv 14 centimetri, in timp ce la Gruia (judetul Mehedinti) a depasit cotele de atentie cu 60 de centimetri.

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Pericol pe Dunare, dupa topirea zapezii și ploile abundente din ultimele zile. Debitul fluviului a depașit 9.000 de metri cubi pe secunda și ar putea atinge cota de atenție la Calafat in urmatoarele zile. La Cozia, in Mehedinți, se pregatește consolidarea digului ridicat in 2016.

- ANM a emis avertizari meteorologice și hidrologice. Incepand de azi, de la ora 14.00, județul nostru va fi sub cod galben de ploi. Problema cea mai mare sunt revarsarile raurilor, de aceea au fost emise un cod galben și un cod portocaliu de inundații pe bazinul hidrografic al Someșului Mare.

- Apele Dunarii au depasit, vineri dimineata, cu sase centimetri cota de atentie pe raza orasului Isaccea, potrivit Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ). "Pana in momentul de fata, nu am constatat infiltratii in digul orasului si speram sa nu avem probleme in primavara aceasta",…

- In perioada 16.03.2018 21.03.2018 se va desfasura un transport cu depasiri agabaritice pe traseul : CONSTANTA POARTA 7 ndash; A4 ndash; DN3 ndash; MURFATLAR ndash; DN22C ndash; DJ224 ndash; TORTOMAN ndash; DN2A ndash; GIURGENI ndash; TANDAREI ndash; DN21A ndash; BARAGANUL ndash; DN21 ndash; SLOBOZIA…

- Zapada cazuta la sfarsitul lui februarie continua sa ne dea batai de cap. De data aceasta, este vorba despre inundatii. Marti, hidrologii emiteau un prim cod – galben – vizand raul Neajlov, unde se anuntau cresteri ale debitului si posibile depasiri ale cotelor de atentie. Vremea a continuat sa se incalzeasca,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Elevii din județul Buzau sunt chemați la școala miercuri, dupa ce o zi au stat acasa din cauza vremii, așa cum au decis autoritațile. Hotararea a fost luata marți de catre prefectul de Buzau, Carmen Ichim, in condițiile in care miercuri, potrivit meteorologilor, sunt prognozate ninsori abundente și…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Bucureștiul și județele Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vânt puternic, ninsori viscolite și vizibilitate scazuta. O alta atenționare cod portocaliu e valabila deja în județele Mehedinți, Dolj, Olt…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia cu privire la emiterea unui cod portocaliu si galben de ninsori, vant si ger pe teritoriul acestui stat. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, MAE atrage…

- Mai multe judete, printre care si Constanta si Tulcea se afla din aceasta noapte sub avertizare cod portocaliu de vreme rea. Potrivit autoritatilor, in judetul Constanta ninge viscolit, iar pe anumite drumuri vizibilitatea este foarte redusa.Pana la aceasta ora nu avem drumuri blocate. Zone mai afectate…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu de ger, care vizeaza județul Vaslui și care este in vigoare de luni dimineața, ora 3, pana pe 1 martie, ora 10. Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra și -22 de grade Celsius! In contextul atenționarilor meteorologice…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, in perioada 26 ndash; 27 februarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat de…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare nowcasting Cod portocaliu de viscol, valabila in zone din judetul Caras-Severin, pe durata urmatoarelor ore. Conform Administratiei Nationale de...

- Seful ISU Giurgiu, Emil Apostol, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca in trei puncte hidrologice din judetul Giurgiu raurile interioare care strabat judetul au inregistrat depasiri ale cotelor de atentie."Din punct de vedere hidrologic avem trei puncte cu depasiri, pe raul…

- NEWS ALERT Tragedie la Cluj. Tanar de 18 ani, mort dupa ce a cazut de la etajul 11 Un tanar de 18 ani a murit, miercuri dupa masa, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din cartierul Marasti. Se ia in calcul varianta sinuciderii. La fața locului au intervenit imediat echipaje ale Inspectoratului…

- Comitet de Monitorizare al Programului Operational Comun “Bazinul Marii Negre 2014-2020” a aprobat saptamana aceasta 23 de proiecte in valoare de 18,6 mil. euro, ce vizeaza investiții pentru imbunatatirea nivelului de trai in localitațile din Bazinul Marii Negre.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Meteorologic și Hidrologic local, pentru regiunile Gavleborg și Vasternorrland a fost emis cod…

- Activitatea desfasurata de Inspectoratul de Politie Judetean Cluj in anul 2017 s-a axat, in principal, pe realizarea obiectivelor generale ale Politiei Romane, respectiv: Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru

- Cresterea economica a Romaniei se va tempera in acest an la 4,6% si la 3,5% in 2019 din cauza incertitudinilor fiscale, inaspririi conditiilor monetare reale si a cresterii economice bazate prea mult pe consum in 2017, si in paralel se va depasi temporar limit superioara a intervalului de variatie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- In acest sens, au fost emise mai multe coduri de atentionare meteorologica. Astfel, este in vigoare un cod portocaliu de ninsoare si vant puternic in regiunile: Vidin, Montana,Vrata, Pleven, Loveci, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Ruse, Targoviste, Razgrad, Silistra si Sumen, zone in care vor cadea insemnate…

- In judetul Cluj, din cate se pare, mai multe persoane au semnalat prin intermediul retelei de socializare Facebook faptul ca au un apel pierdut de la un acelasi numar strain! Din pacate, o serie de ghinionisti au apelat inapoi numarul de telefon crezand ca sunt rude din strainatate! Read More...

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Judetul Vaslui se afla sub atentionare cod portocaliu de vremea ninsoare si viscolul. Autoritatile judetene au anuntat ca s-au mobilizat si pe tot parcursul noptii drumarii au actionat pe drumurile din judet pentru a nu se inregistra blocaje.

- Prefectul judetului Galati, Dorin Otrocol, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a dispus ca la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa fie monitorizata cu toata atentia evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a putea interveni in timp util…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17 - 18 ianuarie 2018 se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Certat cu legea, a mers sa fure lemne. Cu masina, desi nu avea permis Desi se afla sub control judiciar, un tanar din Cluj s-a dus sa fure lemne cu masina. Nu avea nici permis. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Din cercetari a rezultat ca, la începutul lunii ianuarie, cel în…

- Iarna isi intra in drepturi! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. In perioada 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita…

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea. Potrivit informatiilor ANM, judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu, iar judetul Constanta sub cod galben. Astfel, in intervalul 17 ianuarie, ora 14.00 ndash; 18 ianuarie, ora 22.00 mai multe judete, printre…

- PMB, amenzi dupa prima ninsoare din București in 2018. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare prin care anunta ca pana miercuri seara (17 ianuarie) se va abate asupra Romaniei un val de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploie, care va favoriza formarea poleiului,…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata, pe autostrazile A2 si A4, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare privind intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare și racire a vremii. Alerta este valabila pana duminica, 14 ianuarie, ora 16.00. ,,Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in iluminatul…

- Cupolele plutitoare de bambus Hope Waters Dome pot proteja fermele urbane de creșterea nivelului marii. Sectorul agricol din Jamaica sufera de multe necazuri, inclusiv dezastre naturale, care au dus la pierderi de mai multe miliarde. Dinesh Ram, designerul acestui concept inovator, iși exprima speranța…

- LANSAREA ACHIZITIILOR PROIECTULUI "CRESTEREA COMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII S.C. BLUE INVEST S.R.L. IN REGIUNEA DE NORD-EST, JUDETUL IASI" S.C. BLUE INVEST S.R.L. cu sediul in Municipiul IASI, str. Aleea CIMITIRUL EVREIESC, NR.2, Corp.C5, Camera 2, judetul Iasi, cod postal 700538, Romania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod portocaliu si cod galben ninsori si viscol, dar si burnita si ceata pentru mai multe judete. COD GALBEN, valabil de la ora 11:00 pana la ora 17:00 Județul Buzau: Zona de munte; Județul Prahova: Zona de munte;…