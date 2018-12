Stiri pe aceeasi tema

- Un om a murit și alți doi au fost raniți, in urma unui accident produs pe DN 21 A, a doua zi de Craciun. Accidentul grav s-a petrecut miercuri, 26 de cembrie, dupa ce o masina a lovit o caruta nesemnalizata pe DN 21 A, in judetul Ialomita. Traficul in zona localitatii Murgeanca a fost complet blocat.…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 48, in zona localitatii Vanatorii Mici, judetul Giurgiu, pe ambele benzi ale sensului de mers catre capitala, unde a avut loc o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 13, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme.Cauza produceii…