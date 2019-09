Stiri pe aceeasi tema

- "Un proiect foarte important este acela al trasabilitatii, de la 1 ianuarie 2020, in Romania, aceasta trasabilitate a tot ceea ce inseamna tutun, pachete cu tigari, va putea fi urmarita la nivel european si, implicit, si in Romania. Asta inseamna ca va putea fi urmarita intrarea, dar vom putea urmari…

- Traficul rutier pentru transportul de marfa va fi restrictionat sambata, intre orele 10:00-13:00, in punctul de frontiera Giurgiu - Ruse, la iesirea din Romania, din cauza unui protest fata de poluare, organizat in orasul Ruse, din Bulgaria, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni punctuale, 900 pachete cu tigari de provenienta ucraineana. Intr-unul din cazuri, tigarile de contrabanda, ambalate intr-un colet, au fost trecute peste frontiera cu un aparat de zbor de mici dimensiuni,…

- FCSB va juca azi, la Giurgiu, cu FC Voluntari, de la ora 21:00, in etapa a 5-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » FCSB - FC Voluntari Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile: …

- Un barbat de 32 de ani din Bulgaria a fost prins, in timp ce incerca sa intre in Romania prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, avand asupra sa un pistol cu gaze și 12 cartușe. Tanarul este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda calificata. Cetațeanul…

- Oamenii legii au deconspirat o grupare specializata in comercializarea ilicita a tigarilor si contrabanda. Marfa era adusa ilegal din regiunea transnistreana in raza municipiului Chisinau. Ulterior, produsele de tutungerie erau repartizate persoanelor care le transporta prin contrabanda in Romania si…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din PTF Siret au descoperit si confiscat 450 pachete tigari de provenienta ucraineana ascunse in peretele lateral al unui microbuz. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Azi dimineata, in jurul orei 06.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere…

- Aseara, lucratorii din vama Siret au descoperit ascunse in doua microbuze 1.460 de pachete de țigari. Marfa a fost confiscata. Microbuzele erau conduse de doi ucraineni, care au fost amendați cu 5.000, respectiv, 7.000 de lei. De asemenea, fața de cei doi s-a luat masura interzicerii intrarii in Romania…