Giurgiu: Două noi suspiciuni de pestă porcină africană în judeţ Doua noi suspiciuni de pesta porcina africana au aparut in judetul Giurgiu dupa ce un porc mistret a fost gasit mort pe fondul de vanatoare din apropierea localitatii Prundu si in urma unui caz de imbolnavire la porcii dintr-o gospodarie din localitatea Daia. "Ieri, 5 noiembrie, responsabilii fondului de vanatoare Diana din apropierea localitatii Prundu au raportat faptul ca au gasit un mistret mort, iar astazi (marti-n.r.) a aparut un caz de imbolnavire la un porc domestic dintr-o gospodarie din localitatea Daia", a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul DSVSA Giurgiu, Liviu Florescu. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea Ieud, județul Maramureș. Poliția a inceput o ancheta in contextul in care exista suspiciuni ca virusul a fost introdus prin trafic ilicit cu animale. Potrivit unui comunict transmis, marți, de ANSVSA, Direcția Sanitara Veterinara…

- Al patrulea focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Teleorman, intr-o gospodarie din comuna Storobaneasa, in apropierea Alexandriei. In multe gospodarii din judet se taie porcii, de teama extinderii virusului.

- Un numar de cinci porci au fost sacrificati intr-o gospodarie din localitatea Mihai Bravu dupa ce, la unul dintre acestia, a fost confirmat virusul pestei porcine, a declarat luni, pentru Agerpres, seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu,

- Un numar de cinci porci au fost sacrificati intr-o gospodarie din localitatea Mihai Bravu dupa ce, la unul dintre acestia, a fost confirmat virusul pestei porcine, a declarat luni, pentru AGERPRES, seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. Potrivit…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Galati, in localitatea in extravilanul careia, la sfarsitul saptamanii trecute, au fost sacrificati 15 porci din cauza virusului. De data aceasta, pesta a aparut intr-o gospodarie. Focarul care a fost confimat in localitatea galateana…

- Rezultatele analizelor de sange luate de la porcii din vecinatatea gospodariei de la Branistari, unde a fost depistata pesta porcina africana, sunt negative, ceea ce inseamna ca virusul nu s-a extins, a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul DSVSA Giurgiu, Liviu Florescu. "Dupa confirmarea virusului…

- Bulgaria a raportat vineri confirmarea primului focar de pesta porcina – șapte porci infectați intr-o gospodarie aflata in apropiere de granita cu Romania, scrie Reuters. Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria a anuntat ca cele sapte animale infectate au fost depistate la o gospodarie din…

- Un nou caz de pesta porcina africana a fost confirmat in Salaj, la un porc mistret, pe un fond de vanatoare pe care mai fusese identificat un alt animal infectat. "Virusul Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmat la un porc mistret vanat de pe fondul de vanatoare 22 Panic din judetul Salaj", se…