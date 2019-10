Doi tineri afgani cu varste de 18, respectiv 19 ani, au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incercau sa intre in tara ascunsi intr-un camion ce transporta ferestre termopan din Turcia pentru Romania.



"In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean roman in varsta de 32 de ani care conducea un ansamblu rutier format din autocamion marca Renault si semiremorca, ambele inmatriculate in Romania. Conform documentelor de insotire a marfii, soferul transporta geamuri termopan din Turcia pentru o societate comerciala…