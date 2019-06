Giurgiu: Coadă de tiruri la ieşirea din ţară prin punctul de frontieră; timpul de aşteptare, 40 de minute Tirurile care asteapta iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ doi kilometri pe drumul national, circulatia fiind dirijata de politisti rutieri la sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Giurgiu.



"S-au format cozi spre seara la iesirea din tara prin PTF Giurgiu-Ruse deoarece pe caldura aceasta soferii de tiruri, din proprie initiativa, poposesc in parcari si mai spre seara se pun in miscare. Este posibil ca in urmatoarele zile, daca temperaturile atmosferice impun acest lucru, chiar sa fie impuse restrictii de circulatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

