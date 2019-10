Seful ITPF Giurgiu, Viorel Chiran, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca a suplimentat personalul la frontiera ca urmare a fluxului crescut de TIR-uri inregistrat in ultimele ore, astfel, traficul se desfasoara pe trei artere de circulatie in loc de doua in mod obisnuit.



"In aceasta dupa-amiaza am constatat ca inregistram un trafic mai mare decat in mod obisnuit, astfel incat daca intr-un interval de doua ore veneau cam doua sute de camioane acum, in acelasi interval orar, traficul aproape s-a dublat, e un flux foarte mare pe unitatea de timp. Prin urmare am luat decizia ca traficul…