Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Frontierei Giurgiu au descoperit, in zona de responsabilitate, cinci cetateni irakieni care au incercat sa intre ilegal in Romania, traversand fluviul Dunarea cu barca. Cetatenii straini au fost calauziti de trei bulgari, pe numele carora…

- Cinci cetateni straini au fost desoperiți ascunsi sub podeaua unui autocar, condus de doi șoferi turci, de catre polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu. Migrantii au declarat ca s-au urcat in autocar cu ajutorul celor doi cetateni turci, soferii autocarului,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unui automarfar incarcat cu roti metalice, condus de un cetatean turc, 14 cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 04.04.2019, in jurul orei 04.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar format din cap tractor marca DAF, inmatriculat in Bulgaria și semiremorca marca Krone, incarcat cu roti metalice, condus de un cetatean turc in varsta…

- Zece vietnamezi au fost prinși de polițiștii de frontiera din Bihor, incercand sa treaca ilegal in Ungaria. Migranții au fost descoperiți dupa ce cu puțin timp inainte, bagajele lor au fost observate in doua mașini conduse de cetațeni slovaci. Volumul mare al lucrurilor din autoturisme au atras atenția…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 29.850 de comprimate si 20 de fiole care contin substante dopante cu grad de mare risc, pe care doi cetateni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in tara. "In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- 6.000 de comprimate și 210 fiole cu substante dopante, descoperite de politistii de frontiera de la PTF Giurgiu Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un automarfar, 6.000 de comprimate și 210 fiole care conțin substanțe dopante cu grad de mare risc, pe care un cetațean bulgar a incercat…