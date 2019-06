Stiri pe aceeasi tema

- 482 grame bijuterii si peste 1.100 bunuri susceptibile a fi contrafacute, descoperite de politistii de frontiera giurgiuveni Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit 482 grame bijuterii susceptibile a fi din aur si argint si 1.163 articole susceptibile…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, ascunse printre bagaje, precum și in capitonajul caroseriei și in ușile a doua microbuze, 1.630 pachete cu țigari, pe care doi cetațeni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 72 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul Punctului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak au descoperit un autoturism marca Volkswagen Transporter in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Italia. In data de 17.04.2019, in jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I- Nagylak,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unui automarfar incarcat cu roti metalice, condus de un cetatean turc, 14 cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 04.04.2019, in jurul orei 04.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar format din cap tractor marca DAF, inmatriculat in Bulgaria și semiremorca marca Krone, incarcat cu roti metalice, condus de un cetatean turc in varsta…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 29.850 de comprimate si 20 de fiole care contin substante dopante cu grad de mare risc, pe care doi cetateni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in tara. "In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 29.850 de comprimate si 20 fiole care contin substante dopante cu grad de mare risc, pe care doi cetateni bulgari au incercat sa le introduca ilegal in tara.Potrivit Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului…