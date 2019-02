Giurgiu: Aproximativ 142.000 comprimate cu substanţe dopante, descoperite de poliţişti într-un automarfar Aproximativ 142.000 de comprimate cu substante dopante cu grad mare de risc au fost descoperite de politistii de frontiera intr-un automarfar, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, remis vineri AGERPRES. Automarfarul in care au fost gasite comprimatele cu substante dopante era condus de un cetatean bulgar in varsta de 61 de ani si efectua un transport de coletarie din Bulgaria pentru o firma de curierat din Romania. "In data de 31 ianuarie 2019, in jurul orei 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania dupa ce s-au legitimat cu carti de identitate eliberate de autoritatile bulgare, ce apartineau altor persoane, au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-au prezentat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 4.850 pachete cu țigari ascunse intr-un spațiu special amenajat in bordul unui autoturism, dar și la frontiera ,,verde”. Ieri, 05 ianuarie a.c., in jurul orei 08.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un numar de 1.620 de plase pentru pescuit tip monofilament au fost descoperite vineri de politistii de frontiera giurgiuveni ascunse in compartimentul de marfa al unui autocamion condus de un cetatean bulgar, care incerca sa le introduca ilegal in Romania. "Vineri, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Nu a fost cum s-a sperat. Cum s-a promis. Cum s-a crezut. Toate masurile promise și posibil luate de Poliția de Frontiera din Romania, pentru a nu se forma cozi la intrarea in țara inainte de Craciun (cand romanii care muncesc afara se intorc in țara pentru a-și petrece sarbatorile aici) și nici…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice, cantitatea de 7.170 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 81.850 lei, marfa care urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 6 noiembrie…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea si omologii ungari au deschis marti, in Santaul Mare, comuna Bors, un punct de trecere a granitei pentru transportul de materiale de constructii. "Este vorba despre transportul de material de constructii, mai exact pietris din balastierele…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice, cantitatea de 18.438 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 210.000 lei, marfa care urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri, 05 noiembrie a.c.,…