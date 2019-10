Un cetatean in varsta de 72 de ani din localitatea Hulubesti, comuna Calugareni, judetul Giurgiu, a primit o amenda de 2.500 de lei dupa ce a incendiat o miriste fara sa aiba permis de lucru cu focul iar flacarile s-au extins si la proprietatile vecine.



"Am fost solicitati sa intervenim in localitatea Hulubesti, comuna Calugareni, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata. Pompierii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca un barbat in varsta de 72 de ani a ars anumite resturi de vegetatie uscata si miriste fara obtinerea permisului de lucru cu focul si fara luarea masurilor…