Giurgiu: 5 persoane rănite în urma unei altercaţii între două familii din Clejani Politistii din judetul Giurgiu au intervenit, duminica seara, in cazul unui scandal intre doua familii din localitatea Clejani, in care s-au folosit obiecte contondente, pietre si sticle, fiind ranite 5 persoane, informeaza IPJ Giurgiu. Politistii au intervenit, in urma unei sesizari la 112, si "au restabilit climatul de ordine si liniste publica, stabilind ca in conflict au fost implicati membrii a doua familii din localitatea Clejani, cu varste cuprinse intre 17 si 35 de ani, iar in timpul altercatiei s-au folosit obiecte contondente, pietre si sticle, fiind ranite 5 persoane, din care una a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, duminica seara, dupa ce doua clanuri de romi din localitatea Clejani, judetul Giurgiu, s-au luat la bataie. La fata locului au intervenit politisti si jandarmi.

- Una dintre victimele scandalului din Clejani, județul Giurgiu, a fost dusa la un spital din București, din cauza ranilor suferite. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violențe și mai multe persoane sunt duse, duminica seara, la audieri, la sediul Poliției Giurgiu, transmite Mediafax.CITEȘTE…

- Șapte persoane au fost ranite, duminica, in urma unui conflict care a avut loc in localitatea Clejani, județul Giurgiu. Mai multe echipaje de prim-ajutor sunt la fața locului, transmite Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, in urma agresiunii din Clejani, șapte persoane au fost ranite.„Doua…

- Un conflict izbucnit intre doua familii rivale din Miercurea Ciuc a fost aplanat de polițiști, vineri seara, cu focuri de arma, 10 persoane fiind implicate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Poliției Harghita, conflictul a izbucnit intre doua familii rivale din Miercurea Ciuc.…

- Politistii au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru aplanarea unui conflict izbucnit intre mai multe persoane, intr-un bar din judetul Dolj, oamenii legii gasind la fata locului si un pistol de tip airsoft. Sase persoane au fost ranite in urma scandalului.

- Peste 15 oameni s-au luat la bataie, luni, cu sabii, lopeți și bate, in parcarea unui hipermarket din orașul Balș, județul Olt. Mai mult, aceștia s-ar fi amenințat și cu pistoalele. Doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale la fața locului, potrivit Realitatea TV. Pentru a…

- Un accident deosebit de grav s-a produs, duminica seara, pe DN 79, la ieșirea din Chisineu Cris spre Arad. Doua microbuze cu pasageri au intrat in coliziune, și mai multe persoane au fost ranite. Sapte persoane au fost ranite, iar doua dintre ele au fost preluate de ambulante SAJ si SMURD pentru a fi…

- Doua persoane au fost ranite, luni seara, pe DN3B, dupa ce autturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile. Politistii spun ca incidentul a fost provocat de explozia unei anvelope.