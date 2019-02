Giurgiu: 12 kilograme de canabis depistate la frontieră, în bagajele unui grec In bagajele unui cetatean grec care incerca sa intre in Romania prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, de la granita cu Bulgaria, au fost descoperite 12 kilograme de canabis, arata un comunicat al IPJ, transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, descoperirea a fost facuta marti de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu politisti de frontiera de la Sectorul de Politie de Frontiera Giurgiu, sub coordonarea DIICOT- BT Giurgiu. "In timpul actiunii, a fost depistat un cetatean grec, de 46 de ani, din Atena, Grecia, care se deplasa din directia Atena - Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

