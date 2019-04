O procedura de impeachment la adresa lui Donald Trump in Camera Reprezentantilor ar fi "cel mai bun lucru" care i s-ar putea intampla presedintelui republican al Statelor Unite, transformandu-l intr-o "victima" a democratilor inaintea alegerilor din 2020, a considerat luni fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, citat marti de DPA.



Intr-un interviu telefonic pentru New York Daily News, Giuliani, care este si avocatul personal al lui Trump, si-a exprimat speranta ca Congresul nu va lansa audieri in vederea demiterii lui Trump ca raspuns la publicarea raportului final al procurorului…