Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani sustine ca are informatii despre afaceri necurate pe care Joe Biden le-ar avea in Romania. Avocatul personal alui Donald Trump facut aceasta dezvaluire la Fox News, post TV apropiat de republicani, dar nu dat niciun detaliu care sa clarifice despre ce fapte l-ar incrimina pe Biden, posibil…

- Rudy Giuliani sustine ca are informatii despre afaceri necurate pe care Joe Biden le-ar avea in Romania. Avocatul personal alui Donald Trump facut aceasta dezvaluire la Fox News, post TV apropiat de republicani, dar nu dat niciun detaliu care sa clarifice despre ce fapte l-ar incrimina pe Biden, posibil…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudi Giuliany, a explicat ca pregatește o serie de dezvaluiri explozive despre Joe Biden. El a spus ca vor ieși la iveala afaceri necurate ale lui Biden și a avertizat: stați sa vedeți cand ajungem la Romania.Citește și: Fosta deținuta politic il…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump și fostul primar din New York, a declarat in timpul unei intervenții la postul de televiziune Fox News, ca are informații despre afaceri murdare pe care Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidențiale, le-ar avea in Romania. Avocatul personal…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus marți premierului Viorica Dancila, in timpul ședinței CEX PSD, ca va lua in calcul propunerile de comisar european - Dan Nica și Melania Gabriela Ciot - doar dupa moțiunea de cenzura, au zis surse guvernamentale pentru STIRIPESURSE.RO.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…

- Dezvaluire bomba pe scena politica autohtona. S-a aflat motivul real al revenirii Elenei Udrea în România. Fostul ministru al Turismului are un plan secret pe care vrea sa-l puna în aplicare. Aceasta și-ar pregati candidatura la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an.…