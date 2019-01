Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR, anunța Mediafax. Acesta a solicitat…

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…

- Senatorul liberal Cristian Chirtes a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca va solicita in luna februarie, in calitatea sa de membru in cadrul Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI,…

- Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca procurorul general Augustin Lazar ar fi incalcat codul de conduita atunci cand s-a exprimat public vorbind despre „infractori de rang inalt”. Inspectorii CSM considera ca procurorul general a greșit pentru ca s-a exprimat la plural, vorbind la modul…

- "Sunt gata sa ma prezint si sa infatisez colegilor care este punctul meu de vedere in legatura cu aceasta situatie. Ma refer la decizia pe care trebuie sa o ia Senatul cu privire la inceperea sau neinceperea urmaririi penale. Consider ca pot sa o fac si astazi, sa fiu prezent si astazi la aceasta…

- Comisia pentru aparare a Senatului il audiaza, la ora transmiterii acestei știri, pe ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Leș, cu privire la incidentul dintre Rusia și Ucraina din Marea Azov, conform Mediafax.„Avem astazi (marți-n.r) in comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Excelența…

- Titus Corlatean, senator al Partidului Social Democrat (PSD), si-a anuntat miercuri, 21 noiembrie, demisia din functia de presedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatii parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.…

- "Am avut o solicitare din partea vicepresedintelui Senatului, Alina Gorghiu, referitoare la asistenta din partea Comisiei de la Venetia pe Codul penal si Codul de procedura penala. Aici au fost puncte de vedere diferite. Eu am mentionat faptul ca Parlamentul trebuie sa isi asume disponibilitatea…