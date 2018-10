Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai indragite artiste ale momentului, Ariana Grande, a vorbit la un post de radio despre momentele de cumpana din timpul atacului terorist de la Manchester, de anul trecut. Tocmai iesise de pe scena, cand s-au auzit primele focuri de arma. Cantareata a fost profund marcata. In timpul…

- Cantareata americana Aretha Franklin, interpreta unor hituri cunoscute precum ''Respect'' si ''I Say a Little Prayer'', se afla intr-o stare grava, a afirmat luni un jurnalist, prieten de familie al ''reginei muzicii soul'', scrie agerpres.ro.

- Cantareata americana Lady Gaga a anuntat marti ca va sustine doua concerte diferite pe timpul rezidentei sale in Las Vegas, unul extravagant, altul mai sobru, in stil jazz, informeaza AFP. Ca si Celine Dion, Elton John sau Britney Spears inaintea ei, cantareata de 32 de ani va sustine…

- Concertele care au marcat Ziua Timișoarei au inceput timid, la ora 19:30, in Piața Victoriei. Publicul s-a mai dezmorțit cand pe scena a urcat Lidia Buble, care a cantat un mix de piese proprii și coveruri. I-a urmat pe scena „cel care cunoaște Facebook mai bine ca Zuckerberg”,…

- O diva cu cheltuiala mare se menține! Și nici nu rateaza nicio ocazie sa-și etaleze garderoba extravaganta nici macar atunci cand e in concediu. Sau mai ales atunci! Iata parada facuta de cantareața in vacanța ei in Europa! Cand ești Beyonce nu poți ieși oricum pe strada! Nu te poate vedea lumea intr-o…

- Vedeta pop americana de origine cubaneza, Gloria Estefan, a fost recompensata, luni, de catre guvernul spaniol, cu medalia de aur pentru contribuția sa deosebita in domeniul artelor. Cantareața care a cunoscut succesul in anii 1980 a fost insoțita de soțul sau, Emilio, in momentul in care ministrul…