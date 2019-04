Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil, prezentatorul emisiunii ''Neatza cu Razvan și Dani'', a vorbit despre stilul sau de viața. Vedeta marturisește ca de multe ori exagereaza cu ceea ce face, confruntandu-se cu diferite probleme.

- Mama Adrianei Ochișanu despre relația mama-fiica: Am invațat-o sa nu fie cu nasul pe sus / Mama interpretei se afla în Grecia, fiind departe de fiicele Adriana și Renata, dar spune ca se aud zilnic la telefon. Cum e sa fiți departe de fiicele dumneavoastra? E greu sa fiu departe…

- Andreea Marin și-a amintiti de ființa care i-a dat viața, dar care a plecat mult prea devreme de langa ea. Cu ocazia Zilei de 8 Martie, Ziua Femeii și a Mamei, Andreea Marin a scis un mesaj emoționant pe conturile de socializare. Andreea Marin, in varsta de 44 ani, și-a pierdut mama pe vremea cand avea…

- Ozana Barabancea arata pe zi ce trece mai bine. Ținutele pe care vedeta le adopta ii pun foarte bine in valoare noua silueta. In cele mai recente fotografii pe care le-a postat in mediul online, Ozana Barabancea impresioneaza cu look-ul sau. Vedeta poarta o rochie lunga, din dantela, foarte stransa…

- Giulia Anghelescu este una dintre cele mai admirate artiste de la noi, insa aceasta le-a dat o veste trista fanilor sai, pentru ca nu o vor mai vedea prea curand pe scena. Vedeta are o familie frumoasa și este implicata in multe proiecte care nu țin de muzica. Mai nou, Giulia Anghelescu va aparea in…

- Este deja o mama model, iar acum, insarcinata pentru a doua oara, Simona Gherghe are tare grija de baiețelul pe care-l poarta in pantece. Vedeta a oferit o mica privire in ceea ce se intampla in spatele camerelor de la „Acces Direct”.

- Muzicianul Tavi Clonda a dezvaluit ca el și soția sa, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, au avut discuții in privința numelui pentru cel de-al doilea copil al lor, care urmeaza sa vina pe lume curand. Tavi Clonda și Gabriela Cristea urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara peste puțin…