Giulia Anghelescu, botox si acid hialuronic in sprancene pentru a alunga urmele oboselii

- Dupa un sfarșit de an foarte aglomerat, care a culminat cu șase concerte susținute la munte in noaptea de Revelion, Giulia Anghelescu și-a șters urmele oboselii de pe chip cu ajutorul medicului estetician. "Vin dupa o perioada foarte incarcata. Am avut 6 concerte in noaptea de Revelion, nu dorm suficient…

- Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus de orice, sa prosperam.…

- Raluca Badulescu se pregatește de sarbatori și pentru un nou sezon “Bravo, ai stil!”, ce va avea debutul in seara de Revelion. Vedeta și-a dorit sa revina pe sticla intr-o forma de zile mari, cu un look proaspat și intinerit, astfel ca i-a facut o vizita medicului sau estetician. Vedeta TV are acum…

- Mihai si Noemi Mitoseru sunt doi soti care au mare grija de aspectul lor fizic. Cei doi au mers astazi impreuna la o clinica din Bucuresti, acolo unde si-au facut mici imbunatatiri la nivelul fetei.

- }n imagine erau douE fetite cuminti, inocente xi extrem de simpatice, insE timpul a trecut, iar astEzi sunt douE femei in toatE regula, siliconate xi cu mare prizE la bErbati. DacE nu ti-ai dat seama cine sunt cele douE, in continuare iti dEm cateva sugestii care sE te ajute sE le recunoxti.

- In februarie implineste 42 de ani, insa Brigitte Nastase vrea sa se mentina vesnic tanara. Solutia este un tratament inedit, insa procedura in sine este demna de filmele de groaza, nerecomandata pacientilor slabi de inger. Aceasta presupune introducerea unor fire la nivelul fetei, cu ajutorul unor ace,…