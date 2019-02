Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez a avut o perioada in care s-a bucurat de un succes rasunator pe rețelele de socializare. Acum, vedeta a fost detronata de una dintre cele mai frumoase vedete din lumea muzicala internaționala, nimeni alta decat Ariana Grande.

- Posesoare a unei voci de aur, Loredana Groza are probleme serioase cu bunele maniere. Recent, vedeta a fost protagonista unor momente de toata jena! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews sunt halucinante! Aflata intr-un restaurant de fite din Capitala, in compania unui barbat, Loredana Groza a comis-o!…

- Cantareața are deja un baiețel in varsta de aproape 5 ani, iar acesta iși dorește acum o surioara, scrie viva.ro. Anna Lesko nu i-a spus nu fiului ei și a marturisit ca și-ar dori ca famivlia ei sa se mareasca și ca nu-și dorește sa se opreasca la un singur copil. Vedeta nu are bona și se descurca…

- Iuliana Luciu și-a pregatit temeinic lista cu dorințe pentru Craciun. Vedeta a marturisit ce anume iși dorește cu ocazia sarbatorilor de iarna. Sora cea mica a Nicletei Luciu a scris o lunga lista cu dorințe pe care le-ar vrea indeplinite de Craciun. „Draga Moș Craciun, Nu ți-am mai scris demult pentru…

- Keith Richards, chitarist al formatiei The Rolling Stones, a renuntat "aproape complet" la alcool, dupa cum a marturisit rockerul britanic, miercuri, intr-un interviu acordat unei prestigioase reviste americane, informeaza DPA. Legendarul rocker, renumit in egala masura pentru hedonismul lui, dar si…