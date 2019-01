Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 14 decembrie, ora 23.00 -16 decembrie, ora 18.00, judetul Dambovita s-a aflat sub incidenta avertizarii de Cod Galben, caracterizat de ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului. De asemenea, in intervalul 15 decembrie, ora 06.00 – 16 decembrie,…

- Potrivit meteorologilor, in noaptea de marți spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va cobori peste țara noastra și iși va pune amprenta pe temperaturi. Astfel, de miercuri racirea va fi semnificativa, cu temperaturi chiar sub normalul perioadei. Senzatia de frig va fi amplificata de vantul…

- Locuitorii din aproape toata tara vor avea nevoie de umbrele pe tot parcursul zilei de luni. In plus, riscul de aparitie a poleiului se va mentine ridicat in nordul Moldovei, potrivit Digi24. Saptamana va incepe cu innorari accentuate in toata tara. Totusi, ploile vor fi mai insistente in vest, centru…

- Mihai si Noemi Mitoseru sunt doi soti care au mare grija de aspectul lor fizic. Cei doi au mers astazi impreuna la o clinica din Bucuresti, acolo unde si-au facut mici imbunatatiri la nivelul fetei.

- }n imagine erau douE fetite cuminti, inocente xi extrem de simpatice, insE timpul a trecut, iar astEzi sunt douE femei in toatE regula, siliconate xi cu mare prizE la bErbati. DacE nu ti-ai dat seama cine sunt cele douE, in continuare iti dEm cateva sugestii care sE te ajute sE le recunoxti.

- Indragita artista Alessia este o mamica implinita și care a reușit sa devina un adevarat exemplu pentru toate femeile. Dupa ce a nascut, vedeta a slabit peste 20 de kilograme și și-a recapatat silueta ferma și frumoasa pe care o avea, inainte de a ramane insarcinata.

- Nu degeaba sunt ispitele de la „Insula iubirii”... ispite! Iar cand vine vorba de barbații fatali de pe insula, nimeni nu este atat de popular in acest sezon ca Andy, care a cucerit iremediabil mii de femei din Romania.