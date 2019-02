Stiri pe aceeasi tema

- Rapidul a spus oficial adio batranului Giuești, care urmeaza sa fie demolat in luna februarie in perspectiva modernizarii pentru EURO 2020. Echipa lui Daniel Pancu va juca cel mai probabil in Regie in 2019, pe stadionul Sportului Studențesc, care continua sa arate ca o ruina. Vezi in galeria FOTO imagini…

- Mai mulți suporteri rapidiști au mers sa colinde alaturi de gloriile rapidiste casele unora dintre cei mai cunoscuți fani giuleșteni. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, s-a alaturat și el colindatorilor. Ziua de sarbatoare s-a transformat intr-o tragedie. Nicu Raducanu ”Corsicanu” a facut infarct in…

- COMPETITIE… Golurile marcate de vasluianul Florin Burghele (Romania U18) si Nicusor Stanciu, fost la FC Vaslui, se regasesc printre cele mai frumoase goluri din 2018. Pagina de facebook a Echipei Nationale a propus pentru aceasta luna o competitie inedita prin care va fi desemnat cel mai frumos gol…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA. Emisiunea de fața, a șaizeci și una din ciclul realizat de doctorul in științe Politice Alba Catrinel Popescu, conține evocarea politicianului liberal Dumitru C. Bratianu, ultima parte a filmului documentar intitulat…

- Aflat pe picior de plecare, ministrul Transporturilor are in continuare planuri mari, aparute exact acum cand va parasi funcția. El vorbește de o perioada de doi ani in care sa fie facut macar un tunel pe lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva, iar despre actualul drum național care ține loc de autostrada…

- „Visam, speram, credem! Nu exista imposibil!” Aceste mesaje motivationale sunt doar cateva dintre cele scrise in peretii casutei realizata printr-o tehnica japoneza de pliere a hartiei. O tanara din Deva pasionata de origami a reusit sa mobilizeze zeci de copii, prieteni si vecini pentru proiectul…

- O noua emisiune din seria „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE” a fost postata pe site-ul OPINIA, www.opiniabuzau.ro. Emisiunea de fața, a cincizeci și opta din ciclul realizat de doctorul in științe Politice Alba Catrinel Popescu, conține evocarea generalului Eremia Grigorescu, eroul de la Marașești, prima parte…

- Dan Girtofan și Tudor Marza au programata, in weekend, o ultima reprezentație pe scena raliurilor in sezonul 2018. Și poate cea mai importanta. Cei doi brașoveni se vor lupta, in Portugalia, mai exact la Rally Casinos do Algarve, pentru titlul de campioni ai FIA European Rally Trophy. Giri și Tudor…