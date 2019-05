Stiri pe aceeasi tema

- Economistul Gitanas Nauseda, un candidat fara experienta politica, a castigat detasat scrutinul prezidential desfasurat duminica in Lituania, informeaza AFP si Reuters. Fost membru al Consiliului Bancii Centrale lituaniene, in varsta de 55 de ani, Nauseda a obtinut 73.02% din voturi, conform…

- ​Fost membru al consiliului bancii centrale, economistul Gitanas Nauseda a câștigat duminica alegerile prezidențiale din Lituania în fața adversarei sale, Ingrida Simonyte, relateaza Reuters.Nauseda, în vârsta de 55 de ani, a obținut 74% dintre voturi, potrivit rezultatelor…

- Lituanienii voteaza duminica in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, punctul final intr-o cursa stransa intre cei doi candidati de centru-dreapta care promit sa lupte impotriva inegalitatilor sociale, evitand in acelasi timp deriva populista, informeaza AFP preluata de Agerpres. …

- Fostul ministru conservator al Finantelor si fosta vice-guvernatoare a Bancii Centrale, Ingrida Simonyte, s-a clasat pe primul loc in primul tur al alegerilor prezidentiale din Lituania si se va confrunta in al doilea tur, pe 26 mai, cu economistul Gitanas Nauseda, un novice in politica, relateaza luni…

- Actorul Volodimir Zelenski se claseaza pe primul loc in al doilea tur al scrutinului prezidential din Ucraina, devansandu-l pe presedintele in functie... The post Volodimir Zelenski este noul presedinte al Ucrainei. Actorul de comedie a castigat alegerile prezidentiale – sondaje appeared first on Renasterea…

- Social-democratii au castigat duminica alegerile parlamentare din Finlanda, la 20 de ani dupa ultima lor victorie, cu un usor avans in fata partidului antiimigratie si eurosceptic al Adevaratilor Finlandezi. Partidul, condus de fostul ministru de finanţe Antti Rinne, a obţinut 40 de mandate…

- Fostul președinte Traian Basescu a adunat, luni, la Parlament, toata floarea PMP-ista și a anunțat ca va deschide lista la alegerile europarlamentare doar cu anumite condiții. Liderii filialor spun ca partidul trece printr-o cumpana importanta. 1. Basescu le-a pus șefilor de filiale ca este obligatoriu…

- Muhammadu Buhari a caștigat marți un nou mandat in funcția de președinte al Nigeriei, cea mai importanta putere economica din Africa, conform Comisiei Electorale din Nigeria, relateaza BBC și Reuters preluate de agerpres.Conform rezultatelor comunicate de Comisia Electorala, Buhari a obținut…