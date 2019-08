Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a murit pe loc, iar iubita lui se zbate intre viata si moarte dupa ce s-au rasturnat intr-o curba de la Ruginoasa, din cauza vitezei. Cei doi se aflau intr-un autoturism BMW in timp ce se deplasau catre Ruginoasa, venind de la Iasi, unde acestia fusesera sa vizioneze un film la…

- Un proces cu acuzatii odioase s-a reluat acum doua zile la Curtea de Apel Iasi. Doi tineri din Dumbravita (Ruginoasa), acuzati de viol, vor afla daca deciziile de condamnare din prima instanta vor ramane definitive, acestia fiind, in prezent, in arest preventiv. La ultimul termen de judecata, Bogdan…

- Un barbat de 72 de ani din judetul Vaslui, care solicitase ajutor la 112, a murit în holul casei, în timp ce echipajul de la Ambulanta statea la poarta de frica unor câini care latrau în curte.

- S-a nascut in comuna nemteana Dulcesti, pe 31 ianuarie 1938, iar scoala a facut in satul vecin, Ruginoasa, respectiv in Roman, liceul. A urmat cursurile Institutului Agronomic din Bucuresti, apoi pe cele ale Academiei „Stefan Gheorghiu". Casatorit la sfarsitul anilor "60, are doi copii, un baiat si…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce, in cursul diminetii de marti, au fost sesizati ca un barbat ar fi cazut de la etajul al treilea al unui hotel din municipiul Pascani. Surse din randul anchetatorilor sustin ca barbatul ar fi sofer la departamentul Securitatea Circulatiei din cadrul Ministerului…

- In judetul Iasi vor fi construite sapte case rezidentiale pentru copiii care provin din Centrele de plasament. Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a precizat ca in fiecare casa vor fi cazati copii cu vaste intre 8 si 14 ani. Maricel Popa: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/6-iulie-rdj-18-Maricel-Popa-case-unu.mp3…

- Un adolescent in varsta de 16 ani si-a pierdut viata, duminica dupa-amiaza, dupa ce s-a inecat intr-un lac de pe raza localitatii Bata, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres. Copilul a fost scos din lac de catre localnici, care au inceput de indata manevrele…