- Platforma Feminism Romania si revista Cutra organizeaza un protest intitulat „Cade una, cadem toate”, duminica, in fata Ministerului de Interne, de la ora 19:00. Feministele cer dreptate in cazul fetelor ucise in Caracal si pentru toate femeile care trec prin violenta si care sunt „ignorate si minimizate”.

- Mii de romani au protestat aseara in fata Ministerului de Interne si in piata Victoriei din Bucuresti fata de incompetenta autoritatilor si institutiilor responsabile in cazul monstrului din Caracal care e suspectat de rapirea si sechestrarea unei minore si, probabil, a unei

- Sute de oameni s-au strans sambata seara in București, la un protest in Piața Victoriei, dupa crimele de la Caracal. Protestatarii au pornit in marș catre Ministerul de Interne, strigand sloganuri antiguvernamentale.

- Circa 1000 de oameni s-au adunat sambata seara in Piața Victoriei, exprimandu-și revolta pentru modul greu de imaginat intr-o țara a Uniunii Europene in care funcționeaza protecția elementara a vieții cetațeanului, a vieții copiilor noștri. Gestionarea criminala a cazului de la Caracal a scos din nou…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal. Presedintele filialei PSD Bacau, Dragos Benea, a declarat pentru…

