- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, sustine ca este necesar ca protocolul dintre SRI si Ministerul Public sa fie declasificat cat mai repede, precizand ca faptul ca tot mai multe voci cer publicarea protocolului este un demers pozitiv pentru refacerea increderii in justitie.

- Curtea de Apel Iasi a pus punct, zilele trecute, unui proces de evaziune fiscala in care inculpate au fost doua persoane de etnie roma. Magistratii au condamnat la 2 ani si 8 luni, respectiv 4 ani de inchisoare cu executare doua membre ale comunitatii rome din Harlau. Golumba Stanescu a ramas in libertate,…

- Rodrigo Duterte, președintele statului Filipine, ia masuri radicale in lupta antidrog. El a anunțat ca cere revocarea ratificarii de catre tara sa a Statutului de la Roma, tratatul ce instituie Curtea Penala Internationala (CPI, cu sediul la Haga).

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a demis pe Rex Tillerson din functia de secretar de stat, potrivit cotidianului Washington Post. Trump a confirmat, intr-o postare pe Twitter, ca il va inlocui pe Tillerson cu actualul sef al CIA, Mike Pompeo.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca a convenit „cu mai multi colegi” sa lucreze la o lege care „sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara”, el dandu-l exemplu in acest sens pe europarlamentarul Monica Macovei. El a precizat ca „libera exprimare nu inseamna…

- ANI, privind statutul magistratilor: CCR nu s-a pronuntat asupra unei norme din forma actuala Agentia Nationala de Integritate sustine, referitor la decizia CCR privind statutul magistratilor, ca elementele ce privesc regimul incompatibilitatilor nu pot fi aplicate ca urmare a hotararii intrucat Curtea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, fiind intrebat daca se casatoreste, ca a observat ca de multa vreme fiecare vrea sa fie "nasul" sau, dar va da detalii atunci cand va fi...

- Barbatul care a impuscat un caine, in urma cu aproximativ o luna, la Dejani, a fost identificat de oamenii legii, care au dispus, pentru moment, suspendarea permisului de portarma. Dosarul a fost transferat de la Politia Municipiului Fagaras la Serviciul de Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca daca informatiile din spatiul public sunt reale, reprezinta un atac real la democratia din Romania.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), Post-ul PMP: „Dragnea continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Seismul a avut loc la 24,6 de kilometri adancime si epicentrul, la 54 de kilometri nord-est de Pinotepa Nacional si la 109 kilometri vest-sud-vest de Oaxaca, potrivit CNN. Dupa aproximativ o ora, la 18.36, a fost inregistrata o replica puternica, cu magnitudinea 5,8, potrivit USGS (Serviciul de prospectare…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- Nu este tocmai o veste buna pentru soferi deoarece vor fi filmati permanent atunci cand intra in dialog cu politistii de la Serviciul rutier. Exista si o parte buna a acestui proiect: soferii pot fi protejati de atitudinea nepotrivita a unor agenti de circulatie care sunt dotati cu o minicamera montata…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a cerut, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar ar fi cerut Laura Codruta Kovesi sa fie urgentat. "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018,…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a solicitat, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar Laura Codruta Kovesi a cerut sa fie urgentat, precizand ca ea nu a discutat decat cu Sorin Grindeanu despre posibilitatea de a fi ministrul Justitiei.

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat la TVC21 ca "declaratiile de unire" au fost semnate cu forta si prin mituire si ca presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale trebuie audiat la Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) pentru ca ar submina statalitatea…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Partidul Național Liberal (PNL) implinește astazi 11 ani de la inițiere. Președintele formațiunii, Vitalia Pavlicenco, spune ca „succesul PNL este in consecvența și in glasul de a promova mesajul unionist in Republica Moldova".

- Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa anunțe concurs pentru numirea unui nou judecator, asta dupa ce Tudor Panțiru și-a dat demisia din funcția de Președinte și judecator al CC. Președintele interimar al Curții Constituționale, Aurel Baieșu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la desemnarea…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca liderul PNL, Ludovic Orban, ”are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: ”Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat joi, intr-o postare pe Facebook, ca accepta scuzele prezentate de Mihai Tudose, care reprezinta un gest de normalitate, dar isi exprima regretul ca niciun politician din opozitie nu s-a delimitat de afirmatiile fostului premier. "Acceptam scuzele…

- Mamele din Constanța care au agresat un elev de 13 ani au fost reținute. Cele trei femei au fost identificate de polițiștii din Constanța, care au luat masurile legale impuse in cazul lor. Reprezentanții IPJ Constanța au comunicat ca in urma cercetarilor in cazul savarșirii unor infracțiuni de lovire…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- Liviu Dragnea a precizat ca isi mentine parerea conform careia seful SPP, Lucian Pahontu, ”este un personaj veninos”. Intrebat daca isi mentine afirmatia in aceasta privinta, presedintele PSD a spus: ”Da. Daca ma cheama la Parchet, o sa spun acolo”. El a adaugat ca nu a discutat cu presedintele Klaus…

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca organizarea la Parchet a unei secții pentru magistrați este constituționala și a decis, in urma ședinței de marți, sa respinga obiecțiile extrinseci legate de Comisiile privind Legile Justiției, a anunțat președintele CCR, Valer Dorneanu. Președintele CCR,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de faptul ca, la noi in tara, sunt cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de locuitori.

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- Deputatul democrat Sergiu Sârbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita constatarea circumstanțelor ce justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul…

- Presedintele SMF Arad, Adrian Darabantiu, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca o parte dintre medicii de familie din judet au aderat la protestul privind subfinansarea asistentei medicale si nu elibereaza retete compensate sau gratuite si nici trimiteri. In plus, Darabantiu a anuntat ca…

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Romanciera Ronit Matalon, personalitate majora a literaturii israeliene contemporane, a murit joi la varsta de 58 de ani din cauza unui cancer, a anuntat cotidianul Haaretz, cu care scriitoarea a colaborat timp de mai multi ani, informeaza AFP. Presedintele israelian Reuven Rivlin a deplans intr-un…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis. "Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…

- Presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu sustine proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu. Horia Nasra a declarat, miercuri, ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal.…

- Cand s-a terminat ziua de cazare si parca ai mai avea ceva de vazut pana sa pleci, bagajele pot deveni o problema, daca nu ai unde sa le lasi, chestiune de care s-au lovit si altii, care, din fericire, au gasit o solutie: crearea unui asa-zis Airbnb pentru bagaje, scrie Washington Post....

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- La doar cateva zile de la declanșarea scandalului interceptarilor, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui "sistem represiv" pentru a-si conserva pozitia si in viitor."Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta s-a consumat…

- Matthias Sammer a recunoscut intr-un interviu din presa germana ca a facut parte din Stasi, temutele servicii de securitate ale fostei RDG. "Nu ma puteam sustrage. Președintele lui Dinamo Dresda era Erich Mielke, ministrul siguranței naționale, toți jucatorii fiind incadrați in regimentul subordonat…

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.