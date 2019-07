V. S. Incepand de ieri, s-a extins “sensul giratoriu” de la ieșirea din Ploiești spre Bucov, unde a tronat o buna bucata de vreme o improvizație formata din cațiva parapeți. Daca pana ieri, la pranz, circulația in zona respectiva, aflata la intersecția dintre DN1B și Centura de Est, era relativ fluenta, dupa montarea parapeților exteriori care formeaza un fel de giratoriu “concentric”, traficul a devenit mai greoi, cel puțin pe sensul de intrare in Ploiești. Cu doua luni in urma, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, vorbea despre aceasta intrare “rușinoasa” in municipiul Ploiești, dispunandu-le…