GIP: Precedentul judiciar care îl îngroapă pe Băsescu în dosarul de colaborator al Securității Un precedent judiciar lamurește cata valoare juridica (ZERO) are pretextul folosit de Basescu pentru a-și justifica activitatea ca informator cu numele conspirativ Petrov, scrie Grupul de Investigații Politice (GIP). Curtea de Apel București a respins susținerea unui fost securist cum ca el credea ca Direcția a IV-a Contrainformații Militare nu era o structura a Securitații, The post GIP: Precedentul judiciar care il ingroapa pe Basescu in dosarul de colaborator al Securitații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

