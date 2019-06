GIP: Politicienii vând pădurile României. Politicienii USR Ana Ciceala, consilier local USR și o vajnica aparatoare a parcurilor și copacilor din București, administreaza o firma straina care a cumparat 11.000 ha de paduri in Romania pentru exploatare forestiera. Firma a fost achiziționata in decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare exportator de lemn din Romania, relateaza Grupul de Investigații Politice The post GIP: Politicienii vand padurile Romaniei. Politicienii USR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

