- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis minciuni comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane netaxat, informeaza…

- Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European. "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Moment jenant la București, descris in presa internaționala. Premierul Shinzo Abe, primul șef de Guvern din Japonia care a venit in vizita in Romania, a fost nevoit sa iși schimbe programul, in urma demisiei lui Mihai Tudose.

- Nikos Koumettis, presedinte al The Coca-Cola Company in regiunea Europei Centrale si de Est, responsabil de 26 de tari din zona pentru gigantul din sectorul bauturilor racoritoare, spune ca increderea consumatorilor a revenit in Europa, inclusiv in Romania, tara care are pentru businessul pe care…

- Creșterile inregistrate pe Aeroportul Internațional Timișoara fata de anul precedent: cu 40% a traficului de pasageri, cu 25% a mișcarilor de aeronave și cu 18% a traficului de marfa In total, in 2017, Aeroportul International Timisoara a inregistrat 1.621.529 pasageri, cu 40% in plus fata de anul precedent.…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarșitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB. Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe premierului…

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria. 'Aprofundarea relatiilor cu Japonia constituie o prioritate a componentei…

- Un gigant al birourilor vrea sa cumpere The Office Cluj Cel mai mare fond de investitii in cladiri de birouri și-a propus sa achiziționeze cladirile The Office și City Business Center, suma pe care o are la dispoziție pentru cumparaturile din Romania și polonia fiind de 330 de milioane de euro. Globalworth…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Ambasadorul Ungariei la București a fost convocat la MAE dupa incidentul de la misiunea noastra diplomatica de la Budapesta. Stema Romaniei de pe cladirea ambasadei a fost acoperita mai multe ore cu un drapel al așa-zisului Ținut Secuiesc.

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- CSA Steaua s-a reunit azi. Echipa va merge in cantonament la Forban. Formația din Liga 4 care se vrea continuatoarea campioanei Europei din 1986 și-a reluat pregatirile pentru sezonul de primavara. CSA Steaua s-a reunit azi in Ghencea, dar in perioada 22 ianuarie – 4 februarie, formația armatei va merge…

- Celebrul actor Michael Malarkey vine in concert la București pe 9 iunie la Hard Rock Cafe de la ora 22:30. Cunoscut pentru rolul lui Enzo din The Vampire Diaries, Michael vine in premiera in Romania pentru un concert unic, plin de emotie. Artistul este si un muzician desavarsit, acesta lansand albumul…

- Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, fiecare dintre ei se gandeste la ce a lasat in Bucuresti.

- Simona Halep este cetatean de onoare al orasului Busteni, iar oficialii localitati i-au facut o surpriza sportivei inaintea sarbatorilor de iarna. Primaria din localitate a lansat pe piata o serie de carti postale cu imaginea Simonei. Primaria Busteni a lansat, deocamdata, un…

- Se protesteaza in Piața Victoriei, in aceste momente. Protestul din aceasta dimineața, din fața Guvernului, este organizat de Confederația Operatorilor de Transport Autorizați din Romania. https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2017/12/20/VID-20171220-WA0001.mp4 Chiar daca Primarul General, Gabriela…

- Ana Munteanu, eleva lui Smiley, a fost desemnata de telespectatori castigatoarea „Vocea Romaniei“. Tanara in varsta de 16 ani este originara din Chisinau, unde studiaza muzica, insa viseaza sa-si cladeasca o cariera in Bucuresti. A

- Internationala romana Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2016, a fost nominalizata la titlul de cel mai bun inter stanga al anului 2017, in ancheta realizata de portalul Handball Planet. Contracandidatele Cristinei Neagu sunt olandeza Lois Abbingh, de la Issy Paris Hand, fosta jucatoare…

- Pepe a aparut la rubrica de matrimoniale. Dezvaluirea a fost facuta de fiica lui. Maria (5 ani), fiica cea mare a lui Pepe, dezvaluie cateva dintre secretele celebrului sau tata joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, in ultima ediție “Aici eu sunt vedeta” a actualului sezon. Cu aceasta ocazie vom afla…

- Romania este tot mai aproape de o dictatura parlamentara. PSD a suspendat democrația și orice dezbatere legata de legile pe care le adopta Parlamentul. Practic ”mașina de vot” aflata la dispoziția lui Liviu Dragnea și a aliaților sai politici trece orice lege fara o minima dezbatere sau analiza,…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizația la maximum 8.500 de lei. Prin actul normativ se stabileste un plafon…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au fost transportati d eurgenta la Bucuresti, la sfirsitul saptamanii trecute, dupa ce au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu.

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, va participa, cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale, la manifestarile organizate la Arcul de Triumf din Bucuresti.Marius Horia Tutuianu va fi prezent la parada militara, dar si la evenimentele organizate de Ziua Nationala. Romanii…

- Veniturile hotelurilor din Bucu­resti au crescut in primele noua luni ale anului cu 7,7 % fata de perioada si­mi­la­ra a anului trecut, in timp ce unitatile ho­teliere au avut incasari cu peste 13% mai mari, arata datele com­pa­­niei de cer­ce­tare STR Global, citate de compania de consultanta Fivestar…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a avut astazi, la Bucuresti, o intrevedere cu omologul sau roman, Mihai Fifor.Cei doi oficiali au discutat despre stadiul cooperarii bilaterale pe segment militar si perspectivele de dezvoltare a parteneriatului moldo-roman, dar si pe colaborarea in

- Cel de-al saselea album al trupei Maroon 5 s-a lansat oficial in Romania, in cadrul unui eveniment ce a avut loc marti, 28 noiembrie, intr-o locatie din Bucuresti. Red Pill Blues este disponibil atat in format digital, cat si fizic, si include 21 de piese, dintre care 6 versiuni Live in Manchester.…

- Un numar de 11 persoane au fost evacuate in urma unui incendiu care a izbucnit joi dimineața intr-un apartament dintr-un imobil de pe Bulevardul Magheru din Capitala, a informat ISU București. Locatarii de la etajele 7, 8 și 9 ale blocului au fost evacuați pentru a evita expunerea…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca prin serviciul EURES Romania sunt puse la dispozitia persoanelor interesate 800 locuri de munca vacante (400 de femei și 200 de cupluri) in Spania – firma SUREXPORT, pentru munca sezoniera, recoltat capsuni (sunt solicitate persoane apte pentru…

- Sunt pompieri militari in viața de zi cu zi, salveaza vieți și bunuri materiale, sunt pasionați de meseria pe care și-au ales-o, sunt tineri, ambițioși, iar in timpul liber merg in expediții montane, a doua pasiune a lor. Sursa foto: ISU Brașov / Facebook Este vorba despre…

- Cateva sute de angajati ai APIA protesteaza, miercuri, in fata Guvernului, ei reclamand ca de la 1 ianuarie ar urma sa le fie reduse substantial salariile si ca sunt discriminati fata de angajatii din Bucuresti ai APIA. Replica premierului Mihai Tudose nu a intarziat sa apara.„Apropo de salarizare,…

- Printre cei care o conduc astazi pe Cristina Stamate pe ultimul drum se numara si bunul sau prieten Alexandru Arsinel. "O vedeta autentica a acestui teatru, o artista care timp de 40 de ani si-a servit teatrul si publicul la cel mai inalt nivel artistic pleaca dupa o suferinta grea. A trait…

- Compania Metrici ofera cu titlu gratuit camere video IP și soluții software de gestionare și fluidizare a traficului bucureștean.Inițiativa de responsabilitate sociala a companiei vine ca urmare a creșterii timpilor de staționat in trafic, problema provocata de explozia numarului de autoturisme inmatriculate…

- Intrebat de HotNews, intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, despre pozitia ingrijorarile Departamentului de Stat al SUA privind procesul de modificare a legilor justitiei din Romania, Muresan si-a exprimat sustinerea pentru pozitia diplomatiei americane. "Pozitia Departamentului de Stat…

- Romania are o mina de aur: inventica romaneasca. Doar oamenii cu viziune pot sa observe acest potențial. Suntem invitați sa-i cunoaștem. Think-tank-ul INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, in parteneriat cu Forumul Inventatorilor Romani, CEC Bank, Fundația Dignitas, ASPES și Facultatea REI – Academia…

- Volei Municipal Zalau a obtinut vineri seara o victorie de trei puncte, castigand cu scorul de 3 – 0 duelul de pe teren propriu cu CSM Bucuresti. Chiar daca bucurestenii nu i-au “furat” niciun set campioanei, formatia zalauana s-a intrebuintat serios pentru a nu pierde niciun set in fata echipei din…

- Comisar sef de politie Darius Vasile Bic (41 de ani) a fost imputernicit adjunct al sefului Inspectoratului de Poliție Judetean Alba. Anterior, a fost șef al Politiei Municipiului Aiud. IPJ Alba și-a completat echipa de conducere cu Darius Vasile Bic, fost șef al Poliției din Aiud pana la data de 10…

- Ambasadorul Republicii Federale Germania la București, E.S. Cord Meier-Klodt, s-a aflat, astazi, intr-o vizita oficiala in județul Dambovița. Este prima Post-ul Prima vizita a unui ambasador al Germaniei, in județul nostru! Cu cine s-a intalnit și ce s-a discutat apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- La eveniment, care va avea loc la Romexpo, Pavilionul C3, incepand cu ora 14.00, sunt asteptati sa ia parte presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar si premierul Mihai Tudose. Pana la momentul transmiterii acestei stiri, exista o singura candidatura inregistrata, cea a lui Gabriel Petrea, actualul…

- Mijlocasul Gheorghe Grozav a declarat, joi seara, dupa meciul amical cu Turcia, scor 2-0, in care a marcat ambele goluri, ca este una dintre cele mai frumoase seri din cariera sa. "Ma bucur ca am reusit sa castigam, ca am reusit sa marchez, este poate una dintre cele mai frumoase seri din cariera…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, a spus la Suceava ca „Federația Rusa dorește o dezvoltare pragmatica, corecta și reciproc avantajoasa a relațiilor cu Romania. Avind in vedere ca sintem țari vecine și avem o istorie importanta impreuna trebuie sa lucram la dezvoltarea acestor relații”.…

- Vineri, 10 noiembrie 2017, ora 12.00 la Museikon, noua secție muzeala a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, va avea loc vernisajul expoziției de arta vizuala, 100 de zile ale Marii Uniri la Alba Iulia. Expoziția care cuprinde lucrari de arta textila realizate de artista, Daniela Frumușeanu, se afla…

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a spus ca in prezent Autoritatea are doua solicitari de aprobari de prospecte pentru listare la bursa de valori Bucuresti si ca este posibil ca o oferta de listare sa se desfasoare chiar anul acesta. “Deja avem doua solicitari…

- Potrivit Romania TV, minerul este Alin Baran, șeful de schimb al ortacilo. Dupa explozie, el fusese transportat la un spital din București. Minerul avea arsuri pe corp și la nivelul cailor respiratorii. Minerul a decedat in cursul acestei dimineți. In urma exploziei de la Mina Uricani, din…