Giorgiana Radu: Tontoroi electoral pe cadavrul Alexandrei Nu trebuie musai sa fii parinte pentru ca tragedia de la Caracal sa te cutremure, sa suferi deopotriva cu familiile victimelor, chinuite nu doar de pierderea fetelor, ci și de modul barbar in care și-au aflat sfarșitul. Sfarșit la care a contribuit fiecare instituție a statului, de la cea din dealul Cotrocenilor și cea din Piața Victoriei, pana la cele de jos, toate susținute in fotolii confortabile, pe lefuri uriașe, de noi, cetațenii, oameni de serviciu ai scrutinurilor electorale. Pentru ca doar atunci contam, atunci existam. In rest, suntem pe cont propriu, la mila Domnului, traind cu speranța… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din motivarea deciziei arestarii lui Gheorghe Dinca aflam ca ultima data cand mama Alexandrei a vorbit cu aceasta a fost pe 24 iulie, la 9:05. Fata i-a spus ca urmeaza sa plece la Caracal pentru a se vedea cu un baiat. „Intrucat in acea seara, minora nu s-a intors acasa și nu a raspuns apelurilor telefonice,…

- Marina, prietena de la gradinita a Alexandrei, fata ucisa la Caracal, a refacut filmul disparitiei fetei de 15 ani, povestind despre ce ar fi trebuit sa se intample in ziua respectiva si cum s-a dat alerta.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei ucise la caracal, anunța ca va depune planger impotriva tuturor instituțiilor implicate in uciderea Alexandrei„Buna seara dragi prieteni. Asa cum am promis de vineri, maine la ora 1200 voi fi prezent la Parchetul General pentru a depune plangerea memoriu…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) al carei președinte este Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa il demita de urgența a directorului STS, Sorinel Vasilca, pentru „neclaritațile, balbaielile in salvarea tinerei ucise la Caracal”.„CNMR…

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…

- ”In cazul de lipsire de libertate de la Caracal, s-a acționat confuz, ca atunci cand ai la comanda oameni fara valoare. Un singur exemplu de cat de jos s-a ajuns: dupa demiterea lui Ioan Buta, șeful actual al poliției este Florian Dragnea, fostul locțiitor pe judiciar, care chiar el ar fi trebuit sa…

- Cateva sute de persoane participa, sambata seara, la un protest in Piata Victoriei, organizat de patru asociatii civice, sub titlul "Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!". Protestul a fost anuntat pe retelele de socializare de grupurile civice Rezistenta, Geeks for Democracy, Coruptia Ucide…

- Cazul fetei disparute dintr-o comuna din Olt devine din ce in ce mai șocant. In timp ce exista banuieli clare ca Alexandra Maceșeanu ar fi fost ucisa de șoferul care a luat-o la ocazie, detalii legate de intervenția polițiștilor starnesc revolta.