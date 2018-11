Giorgiana Radu: Postim sau ne prostim?

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand postim nu trebuie sa avem drept obiectiv sa slabim sau se ne satisfacem toate poftele alimentare, din contra, Postul e un exercițiu de voința in care trebuie sa ne detașam de placerile vieții de zi cu zi și sa fim mai spirituali. Postul inseamna, din punct de vedere alimentar renunțarea…

- Din 14 noiembrie și pana in 24 decembrie 2018, credincioși din toata lumea vor posti pentru purificarea trupului și a sufletului, in așteptarea celei mai iubite sarbatori de iarna, Nașterea Mantuitorului. Iata cateva rugaciuni pentru Postul Craciunului 2018. Postul Craciunului este o perioada de 40…

- Postul Nasterii Mantuitorului sau Postul Craciunului, asa cum este cunoscut de catre toti credinciosii este tinut cu strictete de credinciosii in intreaga lume. Prin intermediul acestui post Dumnezeu ne da putinta curatarii trupesti si sufletesti. Acest post tine 40 de zile, incepand cu data de 15…

- Dimineața obișnuita (!?) bucureșteana. Braserii și fast food -uri domina parterul unui mall. Fiind puțin dupa orele 10.00 mesele sunt in majoritate neocupate. Cațiva matinali, rasariți ici-colo, precum ciupercile atunci cand abia le zarești, iau o gustare sau iși beau cafeaua. Nimic nu pare sa dezmorțeasca…

- De ce ți-e frica? – ma intrebi. De moarte! – iți raspund. Te arați mirat, incat parea ca acesta era tocmai raspunsul pe care nu-l așteptai, și poate nici eu nu credeam ca o sa-l rostesc, doar ca sinceritatea nu necesita timp de gandire. Uimirea ta era indreptațita, intr-un fel. Te știu credincioasa,…

- Referendumul pentru redefinirea familiei, inutil și costisitor, a ajuns preocuarea primordiala a multora dintre politicieni. Pare ca totul merge struna in Romania, iar tot ceea ce ii mai lipsea pentru a nu deraia, era acest referendum prin care se va stabili ca familia este alcatuita din femeie plus…

- Caruselul anilor aduna laolalta intamplari, intalniri intamplatoare sau neintamplatoare intre oameni. Persoanele cu care interacționam, pozitiv sau negativ, iși au menirea lor. Gesturi, cuvinte, fapte ne influențeaza acțiunile. Viața se succede intr-un colaj bine gandit și organizat, daca privești dincolo…

- Neindurandu-se parca de vara, toamna și-a așternut timid faldurile ruginii peste dealuri și chiar peste noi. Ne-a desprins din valurile involburate ale vacanței, grabita fiind de clopoțelul care suna mai devreme in acest an, iar luand in calcul și anii din urma, pare ca incet-incet, anul școlar tinde…