- In varsta de 24 de ani, Nicoleta Nuca a devenit cunoscuta in urma cu trei ani, dupa ce a ajuns pana in Galele Live X Factor, insa a inceput sa cante inca de la varsta de 6 ani, in leaganul construit in curte de catre strabunicul sau. Vecinii care o tot ascultau cu drag au fost cei care le-au recomandat…

- “N-ai cum sa nu iubesti viata si frumusetea din tine. Eu sunt fericita ca sunt. Sunt fericita ca zi de zi ma pot descoperi si reinfiinta" este mesajul prin care actrita Oana Pellea le incurajeaza pe doamne sa se pretuiasca mai mult decat o fac, sa se iubeasca in fiecare clipa si sa se puna pe primul…

- O cunoscuta prezentatoare de stiri a vorbit pentru prima data despre greutațile din propria familie, care i-au schimbat viața. Dana Razboiu a marturisit ca a trait momente grele, pe vremea cand era adolescenta, traind intr-o familie tensionata cu multe certuri și violența. “Eu m-am desprins de parinti…

- Jucatorul de fotbal Lucian Sanmartean a explicat ca a avut ani in care a dus-o foarte greu, avand numeroase lipsuri. Lucian Sanmartean, care anul trecut și-a deschis o școala de fotbal , este un cunoscut jucator de la noi din țara. Fotbalistul a acordat un interviu pentru emisiunea “Agentia VIP”, de…

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste”, spune istoricul Adrian Cioroianu, iar buzoianul Alexandru Marghiloman pare a fi cel mai bun exemplu. Incepand de la averea sa fabuloasa, care avea sa se faramiteze incredibil dupa moartea lui, continuand cu rolul sau deosebit de important in Unirea Basarabiei…

- Maria Constantin a inceput un nou capitol in viața, dupa cum marturisește chiar ea, iar pasul hotarator ii umple sufletul de fericire. Dupa desparțirea de Marcel Toader, care a incercat sa-și puna și o amprenta negativa asupra imaginii ei publice, nu doar una benefica, solista a fost nevoita sa se concentrezse…

- Viata lor e ca un spectacol de circ, iar toate grijile sunt tratate cu mult umor. Este vorba despre sotii Marcel si Rima Ursu, care acum 28 de ani au imbracat masca de clovn, iar de atunci, principala lor ocupatie este cea de a aduce zambetul pe buze.

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala Jariștea au oferit cadouri cu ocazia zilei de 8 martie, beneficiarelor Centrului Social Multifuncțional Jariștea. Elevii au fost indrumați de profesoarele Ioana Roșu si Elena Patrunjel si le-au oferit doamnelor varstnice martișoare dulci și muzicale, dar și flori.…

- In mod curent, Enceladus este cel mai bun candidat pentru savantii care cauta ingredientele vietii. Un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Viena arata ca microorganismele pot exista pe satelitul lui Saturn, hranindu-se cu metan.

- Cazul Braguța a aratat cum tot sistemul de drept care a interacționat cu un cetațean a facut scurtcircuit. Au fost mai multe etape la care, daca se intervenea și fiecare persoana iși facea lucrul cum trebuie, Andrei Braguța ar fi fost acum in viața. Nimeni din funcționarii cu care acesta a interacționat…

- Tanarul a fost arestat de politie pe 30 iunie, ziua in care a avut loc concertul lui Bieber la stadionul Principality din Cardiff. Adolescentului i s-a spus ca va petrece cel putin 11 ani in inchisoare inainte de a putea fi luata in considerare eliberarea sa conditionata. Potrivit Birmingham Crown Court,…

- Vasile Nedelcu, un barbat in varsta de 61 de ani, din Focșani, este un om fața de care viața nu a vrut sa fie prea blanda. Fara un domiciliu stabil și suferind de mai multe boli, printre care astm bronșic și epilepsie, barbatul se plimba pe strazile din municipiu, de multe ori fara…

- Actorul britanic Idris Elba spune ca a fost un lucru emotionant sa joace un personaj inspirat de propriul tata, care nu mai este in viata, in noul serial ''The Long Run'', dar ca, in acelasi timp, a fost si ''terapeutic'', informeaza Press Association. Idris…

- Viața este tot ce avem mai scump. Iar atunci cand un om pleaca din viața, mai cu seama cand este vorba de cea mai apropiata și mai scumpa ființa pentru noi, o parte din sufletul nostru pleaca impreuna cu cel raposat.

- Durerea lui Horia Brenciu, despre care puțina lume a știut. Artistul a facut marturisiri emoționante despre copilaria lui și despre pierderea tatalui sau. Tatal lui Horia Brenciu a murit in urma cu doi ani , iar mama artistului, pe vremea cand el avea doar 11 ani. „Prima amintire din copilarie este…

- S-a aflat de ce s-a sinucis Sebastian Pancovici. Fiul fostului petrolist n-a mai suportat viața fara fosta iubita, moarta cu fix un an in urma! Fiul fostului petrolist n-a mai suportat viața fara fosta iubita, moarta cu fix un an in urma! Lumea fotbalului a fost șocata azi de vestea ca Florin Pancovici,…

- O stare psihica buna ne poate ajuta sa traim mai mult, arata o serie de cercetari. Prin urmare, daca schimbam obiceiurile nesanatoase cu unele care ne pot aduce fericirea am putea avea o viața mai lunga cu pâna la cinci ani, spun oamenii de știința.

- Lidia Buble a vorbit despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea in care se afla, dar cantareata a fost copleșita de emoții. "E foarte greu sa cantam aceasta melodie live, de aia am prezentat doar videoclipul", a explicat…

- Circul din Chișinau este un loc impresionant, plin de istorie și viața. Acesta uimește prin scarile și sculpturile ceramice de pe pereți, create cu migala și indeminare. Echipa OrașulMeu prezinta – 7 lucruri mai puțin cunosute despre circul din Chișinau și despre viața lui tumultoasa. Cladirea circului…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Cercetatorii sustin ca descoperirea vietii extraterestre ar putea fi primita cu bratele deschise de catre umanitate. Desi posibilitatea existentei ''vietii extraterestre'' a provocat mereu discutii, pana in prezent nu a fost analizat modul...

- Foarte multe persoane detin in locuinta lor plante speciale de apartament, dar si flori de diferite marimi si culori. Daca ai orhidee in apartament, dar sunt uscate sau pur si simplu nu mai „au” viata, citeste materialul de mai jos pentru a afla cum sa-ti readuci planta la viata.

- Un turist de 49 de ani a murit joi, in timp ce schia pe una din partiile complexului Arena Platos din statiunea Paltinis, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David.

- Cifra destinului este suma cifrelor din data de nastere – redusa la o singura cifra. De exemplu – daca data nasterii este 1 ianuarie 1980 – numarul destinului va fi: 1+1+1+9+8+0=20 (2+0) = 2. Cifra destinului #1 Persoanele cu cifra destinului 1 devin importante, cu voia sau fara…

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 40, dupa confirmarea unui nou caz, un barbat de 59 de ani din Suceava. Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani din judetul Suceava. Barbatul avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- La trei saptamani dupa ce a disparut din lumea celor vii, fratele meu Billy m-a trezit la rasaritul soarelui si a inceput sa-mi descrie ce s-a intamplat cu el dupa moarte. La inceput am crezut ca durerea pierderii sale imi joaca feste. Insa, pe masura ce fratele meu a inceput sa-mi dezvaluie secretele…

- Astrele scot la iveala care sunt cele 3 zodii feminine din zodiac care au puterea de a salva sufletul barbaților și care le vor aduce fericirea pe fața și in inima oricand, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt acestea! Citeste si Zodiac chinezesc 2018. Ce talismane norocoase sa porti in Anul…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece acum prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele din perioada urmatoare. Cei doi nu au vorbit timp de sase ani, dupa cum a declarat recent intr-un interviu.

- Asa cum fiecare om este unic, la fel de unic este Numarul sau de Destin – dupa care se fac majoritatea predictiilor numerologice – dar si Numarul Soarelui sau. Numarul Soarelui ne influenteaza, ghideaza sau afecteaza permanent. In numerologie, o data ce o persoana se naste intr-o anumita zi din luna…

- Sora sa mai mare, Niculina, relata in memoriile ei o discutie dintre doi frati ai sai, Marin si Nicolae: „Fratele meu Marin, caruia ii placea sa fie ofiter, vazand intr-una din zile pe jandarmul comunei trecand calare pe ulita noastra,...

- Florin Morariu, românul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail. Acesta a spus ca în continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de…

- Calitatea vietii este in stransa legatura cu modul de raportare asupra ei. Viata in sine nu are nici o calitate. Viata pur si simplu este. Calitatea este o premisa. Premisa prin prisma careia se face raportul cu viata determina calitatea vietii in ansamblul sau, determina starea, gandul si emotia zilei.Asupra…

- Medicul specialist gastroenterolog Andrei Groza face parte din noua generație de cadre medicale, generație in care ne punem speranțele ca va schimba, puțin cate puțin, din imaginea medicului “zeificat”, la care se poate ajunge doar apeland la relații sau, evident, cu “plicul”. L-am cunoscut deloc intamplator,…

- Fericire, noroc, bunastare. Sunt doar câteva dintre atributele care vor caracteriza viata anumitor zodii în urmatorii 5 ani. Berbec Se pare ca vei începe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, în care ai tras pe brânci si în care poate…

- Sfantul Antonie cel Mare a fost de neam egiptean si a invatat credinta crestina de la parintii si de la bunicii sai. A trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian, ajungand pana in zilele bine credinciosului imparat Constantin si ale fiilor lui. Si dedandu-se vietii pustnicesti, atat de mult…

- Doua roci spatiale care s-au prabusit pe Pamant in 1998, dupa ce s-au aflat in centura de asteroizi a Sistemului Solar timp de miliarde de ani, detin doua trasaturi comune. Sunt primii meteoriti descoperiti pana in prezent care contin...

- Testul Ingerului este un test simplu, care se bazeaza foarte mult pe personalitate și pe intuiție, scrie divahair.ro. Astfel, alegand o imagine care te atrage cel mai tare, poți afla ce te așteapta in acest an și care sunt schimbarile care vor aparea in viața ta. Ești curioasa cum se va schimba viața…

- Catalin Cazacu face parte din echipa „Faimosilor” si are o carte de vizita impresionanta –este multiplu campion la motociclism viteza. In varsta de 33 de ani, acesta nu a avut o viata lipsita de probleme, drumul spre succes fiindu-i presarat cu numeroase obstacole. „Au existat mai…

- Exista mai multe practici simple de auto-ingrijire pe care le poti include cu usurinta in rutina ta ori de cate ori esti suparat sau stresat, acestea avand scopul de a te ajuta sa-ti linistesti mintea si sa-ti recastigi starea de armonie interioara. 1. Acorda atentie respiratiei in timp ce intra si…

- Cercetatorii de la Universitatea York au mers in regiunile arctice si antarctice pentru a studia prezenta microbilor si au observat ca exista microorganisme a caror activitate metabolica a lasat urme particulare in zapada.

- Cu aproape doua saptamani inainte de tragedie, iubita lui Sergiu Curca a publicat un mesaj pe Facebook prin care ii ura unei prietene „La mulți ani", insa a menționat și cum viața te supune unor teste. „Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole,…