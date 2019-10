Giorgiana Radu: Compromisul de a fi

Prea multa minciuna pitita in spatele unei tencuieli sclipicioase, unui zambet sau a vorbelor siropoase. Prietenia ascunde – de multe ori – interese mai mici sau mai mari, in funcție de „potența” insului vizat. Ipocrizia sta in fiecare, doar ca puțini au curajul de a recunoaște acest mijloc de integrare și de supraviețuire intr-o lume dominata de falsitate. Daca am fi cu totul sinceri, probabil am suferi de singuratate. De cate ori am zambit celor carora antipatia la adresa noastra li se citește sub gene, de cate ori ne-am prefacut a crede ceea ce mincinosul graia cu inflacarare, de cate ori am…